SACE FCT, Marco Traditi è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea di SACE FCT, la società del Gruppo SACE nata nel 2009 e specializzata nei servizi di Factoring, ha deliberato la nomina di Marco Traditi a Presidente del Consiglio di Amministrazione. La scelta si è orientata ancora una volta su una risorsa interna, con un CdA interamente composto da figure trasversali al Gruppo così da valorizzare al meglio le professionalità delle persone di SACE.

Marco Traditi nuovo Presidente del CdA di SACE FCT

Marco Traditi, che in SACE ricopre la carica di Chief Operating Officer, va a presiedere la squadra di consiglieri nominata lo scorso luglio – Daniela Cataudella, Cristina Morelli, Massimo Schirò ed Enrico Sinno -, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale organo amministrativo prevista con l’approvazione del Bilancio 2024. Dopo un’esperienza decennale in una società di consulenza ICT in cui ha coordinato diverse iniziative progettuali, principalmente per il Gruppo Fiat, Imi, Citibank e Alitalia, ha poi ricoperto il ruolo di Direttore Sviluppo Applicazioni per una compagnia assicurativa internazionale. È stato inoltre già Presidente di SACE SRV e di SACE BT.

L’offerta di SACE FCT

SACE FCT, guidata dal Direttore Generale Paolo Alfieri, offre un’ampia gamma di servizi per lo smobilizzo dei crediti dedicati alle imprese esportatrici ai fornitori della Pubblica Amministrazione e dei grandi gruppi industriali italiani. Iscritta al n. 86 dell’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, è inoltre membro attivo di Assifact, Associazione Italiana per il Factoring.