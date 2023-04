SACE insieme a BDB Network per l’internazionalizzazione delle PMI italiane

SACE, il Gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato un Memorandum of Understanding con BDB Network, società internazionale che offre servizi di business development, strategia industriale e supporto operativo con sedi e team in più di 60 Paesi del mondo.

L’accordo tra SACE e BDB Network

Grazie all’accordo, siglato da Antonio Frezza (Chief Marketing and Sales PMI di SACE) e Fulvio Italiano (Executive President di BDB Network), le due realtà metteranno a fattor comune i rispettivi know-how per promuovere l’internazionalizzazione e la competitività delle aziende all’estero, soprattutto PMI, impegnandosi a supportarle con i propri prodotti finanziari e servizi di consulenza qualificata.

In particolare, il Memorandum ha tra gli obiettivi quello di ottimizzare l’integrazione dei servizi offerti dalle strutture BDB nel mondo e l’utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione da SACE. Piccole e medie imprese avranno anche l’opportunità di partecipare ai programmi di SACE Academy e alle iniziative di Business Promotion create ad hoc con BDB.

Le dichiarazioni dei vertici

Antonio Frezza ha così commentato l’iniziativa: «Questa partnership rappresenta un importante passo in avanti in linea con gli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025. Creare nuove opportunità per le aziende italiane, soprattutto PMI, nei mercati esteri e accompagnarle nei loro processi di internazionalizzazione e crescita sostenibile, grazie a programmi di formazione su misura, sono tra i pilastri della missione del Gruppo SACE. Grazie a questo accordo metteremo a fattor comune i nostri prodotti e competenze insieme al know-how di BDB Network per poter offrire alle aziende un supporto completo e concreto».

Gli ha fatto eco Fulvio Italiano: «La collaborazione con SACE è motivo per noi di grande orgoglio ma soprattutto rappresenta un’importante strumento a disposizione delle PMI italiane per affrontare l’internazionalizzazione e l’operatività internazionale con strumenti e tempi che ne garantiranno il successo. BDB Network Italia è a disposizione delle imprese italiane e di SACE anche attraverso il nostro nuovo centro di Milano denominato IBDC che consente agli imprenditori di entrare in contatto con potenziali clienti ed investitori mediante l’utilizzo di sale immersive dove sarà possibile far vivere appieno l’esperienza di presentare in modo virtuale la propria azienda ed i propri prodotti».