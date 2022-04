Sabrina Salerno dove vive? Profilo Instagram, patrimonio, matrimonio, sorella e madre

Sabrina Salerno è una showgirl nota per aver conquistato il successo negli anni 80′ grazie alla sua voce e alla sua bellezza. Ha avuto una infanzia particolarmente tormentata, con una madre spesso assente per via del lavoro, un padre che non l’ha riconosciuta alla nascita e una sorella con cui si è ritrovata solo di recente. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Sabrina Salerno: dove vive?

Sabrina Salerno è nata a Genova, il 15 marzo 1968 e oggi ha 53 anni. È cresciuta a Sanremo dai suoi nonni – con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni – visto che sua madre faceva l’infermiera e spesso era occupata in ospedale. È noto che la showgirl ha avuto un’infanzia particolarmente tormentata. Il rapporto con il papà, che non l’aveva riconosciuta alla nascita, è stato recuperato solo alla fine, mentre con la mamma lei è riuscita a mettere da parte nel corso degli anni i dissapori.

Oggi la Diva degli Anni Ottanta vive in Veneto, precisamente a Mogliano Veneto, piccolo comune della provincia di Treviso. Con la nota cantante di ‘Boys’ c’è il marito Enrico Monti, con cui sta insieme da ben 25 anni. In particolare i due abitano in una lussuosa villa con tanto di giardino, nella quale spesso la showgirl si scatta delle foto che poi pubblica sui social.

Madre e sorella della showgirl

L’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle” ha una sorella a cui è particolarmente legata. Si tratta di Emanuela Introcci, che ha ritrovato solo di recente. Sabrina Salerno infatti era a conoscenza dell’esistenza della sorella, ma aveva preferito non contattarla per non essere troppo invadente nei suoi confronti. È stata invece Emanuela a farlo e questo l’ha riempita di gioia: “Conoscere mia sorella è stata una vittoria per me. Mia sorella è una donna coraggiosa, si è messa contro un’intera famiglia per conoscermi”.

Come già detto in precedenza, Sabrina Salerno ha trascorso parte della sua infanzia dai nonni perché la madre lavorando come infermiera non sempre poteva occuparsi di lei. Suo padre invece non ha mai voluto riconoscerla. Dopo molti anni hanno deciso di sottoporsi al test del dna. “Per lui sono sempre stato un incidente. Il 15 maggio del 2019 l’ho chiamato per ricostruire il rapporto con lui. Lui all’inizio non voleva, poi questa cosa è passata e siamo riusciti un minimo a riavvicinarci. Peccato che a luglio dello stesso anno è morto e non è stato possibile fare altro e ricucire al meglio il nostro rapporto”, ha raccontato quasi in lacrime in una intervista a Io e Te.

Il matrimonio di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno alla fine degli anni ottanta era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si è invece fidanzata con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006. Il figlio Luca Maria è nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso in una villa immersa circondata dal verde.