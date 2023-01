Sabrina Martina: età e film della giovane attrice

Sabrina Martina è una giovane attrice conosciuta principalmente per aver partecipato alla fiction della Rai Nero a metà 3 diretta da Enrico Rosati e al film Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo. Classe 1999, ecco cosa sappiamo di questa talentuosa attrice.

Sabrina Martina, chi è: biografia e vita privata

Sabrina Martina è nata a Rho nel 1999, conosce la lingua spagnola e la lingua inglese e pratica nuoto ed equitazione. La giovane è anche una buona ballerina, avendo le basi di danza moderna, classica, contemporanea, latino americana, hip-hop e liscio. Diplomatasi al liceo linguistico, si è iscritta all’università al corso di Psicologia. Dal 2013 al 2016 si è dedicata alla sua passione più grande, ovvero allo studio di recitazione, dizione e movimento scenico presso l’Associazione Culturale Mondo Artistico.

Della sua vita privata si conosce ben poco, in quanto la giovane attrice preferisce mantenere riservata la sua sfera più intima. L’attrice è però molto attiva sui social, sia Instagram che Facebook, dove pubblica continui aggiornamenti sulla sua carriera.

Sabrina Martina: film e carriera

Sabrina Martina ha svolto numerose partecipazioni a film del grande schermo come La ragazza nella nebbia (2017), Nessuno come noi (2018) e Odio l’estate (2020), dove interpreta Alessia al fianco di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase. Dopo aver preso parte alla sitcom I Capatosta, andata in onda su Boing, è stata scelta per il ruolo di Viola, figlia di Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere, nella serie tv La strada di casa (2016). Sempre per il piccolo schermo, ha recitato in Il silenzio dell’acqua (2018), Luce dei tuoi occhi 2^ stagione (2022), Los Gonzales (2015) e Non uccidere 2 (2016). Per quanto riguarda il teatro, nel 2022 è stata la protagonista dello spettacolo World Builders.