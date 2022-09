Ferilli ironica dopo le elezioni: «Nuova era, i treni viaggiano in orario»

Anche Sabrina Ferilli ha voluto commentare la vittoria del centrodestra alle elezioni. Sui social l’attrice ha commentato ironicamente, postando una foto di un monitor alla stazione e richiamando al mito delle infrastrutture funzionati durante il regime fascista. «Nuova era!», scrive la 58enne su Instagram in una story. Da Renato Zero a Fiorello, sono tanti gli artisti e i protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno commentato i risultati elettorali o che hanno espresso la propria opinione durante la campagna elettorale.

Ferilli: «Una nuova era»

Tre semplici parole per far scatenare i social, associate a una foto con un monitor. La scritta «Il treno viaggia in orario» non è passata inosservata e Sabrina Ferilli ha voluto ironizzare sulla vittoria del centrodestra, richiamando il mito dei trasporti nel regime fascista. Lei, apertamente schierata a sinistra, prima di virare sul Movimento 5 Stelle sostenendo la candidatura alle comunali di Virginia Raggi, ha voluto mandare un messaggio ironico scrivendo: «Una nuova era». Un po’ come fatto da Fiorello nella serata di ieri, quando durante lo spettacolo per Stefano D’Orazio ha dedicato qualche minuti alle elezioni e detto che sarebbe «cambiato tutto». Il comico, però, ha parlato anche di tasse eliminate, bollette pagate e «tre ponti sullo Stretto».

Ferilli contro l’Ungheria di Orban

Ma già nei giorni scorsi Sabrina Ferilli aveva utilizzato i propri profili ufficiali per lanciare un messaggio forte, unendosi alle donne indignate per quanto accaduto in Ungheria. Dopo il via alla nuova crociata contro l’aborto da parte del premier Orban, lei ha scritto: «La donna continua comunque a essere l’individuo al quale sono rivolte più forzature e umiliazioni, la nostra utilità è solo nel procreare. Come un mammifero qualsiasi. Ma se decidi di prendere in mano la tua vita, di fare scelte autonome che escono fuori dalle direttive della società, che sono ancora “ridotte” a moglie e madre, sono ca…».