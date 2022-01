Sabrina Ferilli, chi è: vita e carriera di una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022

Volto amato e popolare della televisione italiana, Sabrina Ferilli sarà presente al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice di una delle cinque serate: chi è e quali sono le tappe fondamentali della sua carriera in attesa di vederla su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia in cui già nel 1996 presenziò come valletta al fianco di Pippo Baudo.

Chi è Sabrina Ferilli

Attrice, conduttrice e doppiatrice divisa tra cinema, teatro e televisione, Sabina Ferilli ha debuttato sul grande schermo in parti secondarie e in film di secondo piano degli anni Ottanta.

Dopo aver preso parte a diverse pellicole nella decade successiva, tra cui La bella vita di Paolo Virzì con cui ottenne il Nastro d’argento per miglior attrice protagonista (con Tutta la vita davanti, sempre di Virzì, nel 2008 vinse il Golden Globe), l’attrice ha lavorato anche in teatro, in diversi film natalizi tra cui Christmas in love, Natale a New York, Natale a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina e in numerose fiction. Da citare, tra le più recenti, Baciamo le mani – Palermo New York 1958, Rimbocchiamoci le maniche, L’amore strappato e Svegliati amore mio.

Chi è Sabrina Ferilli: riconoscimenti e televisione

Sono numerosi i riconoscimenti che l’attrice ha ottenuto nel corso della sua carriera, tra cui sei Nastri d’argento, un Golden Globe, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata anche una delle protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che il 2 marzo 2014 ha vinto l’Oscar come miglior film straniero.

Oltre ad essere un’attrice di successo, Sabrina Ferilli si è imposta anche in televisione come giudice ad Amici di Maria De Filippi, nel 2013, 2015 e 2016, ma anche a Tu Si Que Vales. Programmi grazie a cui, in coppia con la conduttrice Mediaset, è riuscita a portare un’ironia rassicurante di cui i telespettatori non possono più fare a meno.