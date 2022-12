Sabina Guzzanti: «Stimo la Meloni, scalata faticosa in mondo maschilista»

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice Sabina Guzzanti ha voluto esprimere il suo parere a proposito del nuovo governo e di Giorgia Meloni. Inaspettatamente, l’attrice ha apprezzato la Meloni ed elogiato la sua carriera in politica come donna.

Le parole di Sabina Guzzanti su Giorgia Meloni

Nel corso della sua intervista, Sabina Guzzanti ha sorpreso tutti parlando in tono positivo di Giorgia Meloni. A questo proposito ha detto: «Ho stima per lei, una donna presidente penso ci faccia sentire tutte più forti, oltretutto viene da un ambiente più maschilista di quello dell’area progressista e immagino che sia stata anche una scalata faticosa».

In effetti, non è la prima volta che la Guzzanti, sorella maggiore dei comici Corrado e Caterina, ha espresso un parere favorevole nei confronti della Meloni. In passato infatti, quando la Meloni aveva ricevuto la fiducia dal governo, Sabina aveva dichiarato: «Il fatto che sia donna un po’ fa piacere, e anche che ce l’abbia fatta in un partito di fasci e maschilisti».

Le dichiarazioni polemiche dell’attrice

Non è la prima volta che Sabina Guzzanti suscita polemiche con le sue dichiarazioni. In passato, l’attrice aveva criticato il Papa Ratzinger e la chiesa cattolica ma poi ha voluto specificare: «Non credo di aver commesso altri peccati se non ragionare con la mia testa. In quell’occasione mi riferivo a certi cardinali retrogradi che paragonavano tutti i gay ai pedofili. Un discorso satirico forte e successe un putiferio».

A volte a Sabina sono state attribuite anche parole mai dette: «Sono stata accusata di aver augurato a Oriana Fallaci di avere un cancro: assolutamente falso. Ancora oggi mi devo difendere per un fatto che non è mai accaduto». Ancora una volta comunque, l’attrice ha fatto discutere con le sue dichiarazioni che sembrano prendere un’altra direzione rispetto alle idee che ha sempre condiviso.