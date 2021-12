Sabato, domenica e lunedì anticipazioni: stasera su Rai1, trama, cast e curiosità del film con Sergio Castellitto

Il genio di Eduardo De Filippo rivive in tv con Sabato, domenica e lunedì, film con Sergio Castellitto. Stasera 14 dicembre, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda la prima di tre commedie che Edoardo de Angelis ha realizzato sulle opere del drammaturgo napoletano. Si tratta del sequel di Natale in casa Cupiello nonché del secondo capitolo di una trilogia che si completerà con Non ti pago. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dopo l’esordio lo scorso anno con “Natale in casa Cupiello”, domani su @RaiUno appuntamento con “Sabato domenica e lunedì”, secondo film di #EdoardoDeAngelis, dai capolavori di Eduardo De Filippo. Antonella Chini@e_deangelis@Raiofficialnews pic.twitter.com/KjEnqboKlC — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 13, 2021

Sabato, domenica e lunedì, trama e cast del film stasera 14 dicembre 2021 su Rai1

La trama inizia con il personaggio di Rosa Priore (Fabrizia Sacchi), donna che come ogni sabato è intenta a preparare il ragù, piatto principale del pranzo di domenica. In cucina deve però sorbirsi le lamentele di suo marito Peppino (Sergio Castellitto), che polemizza su ogni sua scelta e qualsiasi situazione non gli appaia congeniale. Il motivo del nervosismo trova spiegazioni solo il giorno dopo, quando l’intera famiglia si riunisce a tavola. A tavola c’è anche Luigi Iannello (Giampaolo Fabrizio), premuroso ragioniere, che ha regalato a Rosa un elegante foulard azzurro che la donna porta fieramente al collo. L’ennesimo complimento dell’uomo fa scattare l’ira di Peppino che, senza mezzi termini, accusa i due di avere una tresca amorosa alle sue spalle.

Nel cast, oltre a Sergio Castellitto, Fabrizia Sacchi e Giampaolo Fabrizio, anche Maria Rosaria Omaggio, Maria Vera Ratti, Adriano Pantaleo e Gianluca di Gennaro.

L’opera teatrale e le altre trasposizioni televisive

Alla base del film con Sergio Castellitto c’è, come detto, la celebre opera teatrale omonima di Eduardo De Filippo, parte del gruppo Cantata dei giorni dispari. Una commedia in tre atti che il drammaturgo scrisse nel 1959 e andata in scena il 6 novembre dello stesso anno al Teatro San Ferdinando. Al centro della narrazione c’è quella che all’epoca rappresentava l’emblema di una famiglia del capoluogo campano con pregi e soprattutto difetti. De Filippo ha concentrato l’attenzione, oltre che sulla crisi economica, anche sulle diatribe che nascevano nelle mura domestiche, figlie di troppi silenzi. Una storia che, come ha riportato Fiorenza Di Franco nel suo libro Eduardo, riflette la sfiducia dell’autore nei confronti del matrimonio, frutto delle sue tristi esperienze nella vita.

Dopo le performance degli Anni Sessanta con Pupella Maggio, l’opera è approdata anche a Londra con la regia di Franco Zeffirelli. Più celebre la trasposizione televisiva del 1990 di Lina Wertmüller con Sophia Loren e Luca De Filippo, figlio di Eduardo. Sono poi uscite le versioni di Paolo Sorrentino con Toni Servillo (2005) e di Massimo Ranieri (2012) con musiche di Ennio Morricone.