Ryanair conferma lo sciopero di domenica 17 luglio

La calda estate di piloti, assistenti di volo e soprattutto passeggeri, potrebbe diventare ancora più rovente. Con poche decise parole, il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, ha confermato la scelta di confermare lo sciopero di Ryanair in programma per domenica prossima, 17 luglio. La decisione è arrivata dopo l’incontro del sindacato al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili sulle problematiche del trasporto aereo, di cui si parla ormai da settimane. Sul tavolo non soltanto l’adeguamento dei salari, ma soprattutto il miglioramento delle condizioni di lavoro che piloti e assistenti di volo chiedono da tempo.

Cuscito: «Mancano iniziative concrete»

«Ad oggi, in mancanza di iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’adeguamento dei salari, rimane confermato, domenica 17, lo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair». Così Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil, ha annunciato che lo sciopero ci sarà. Il prossimo fine settimane rischia di diventare più delicato del previsto per centinaia di migliaia di italiani, pronti a partire o a tornare dalle vacanze. «Abbiamo chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di convocare un confronto con le compagnie low cost per verificare il rispetto dell’applicazione dell’articolo 203 del Decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo», ha proseguito poi Cuscito.

L’ira del Codacons: «Irresponsabili»

Contro il sindacato e la scelta di continuare sulla via verso lo sciopero si è scagliato il Codacons. «Indire scioperi e proteste in pieno periodo di partenze estive è una vera e propria violenza verso gli utenti, che non hanno alcuna colpa e che, ricordiamolo, pagano attraverso i biglietti e i servizi aerei lo stipendio di piloti e assistenti di volo», ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi. «Usare i cittadini come ostaggi impedendo loro di raggiungere le località di villeggiatura è un atto irresponsabile che aggrava la situazione già critica del trasporto aereo».