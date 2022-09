Ryanair: «L’era low cost non è finita, ma basta voli quasi gratis»

«Ma non è così! Quello che ho detto è che in un contesto in cui il cherosene costa così tanto difficilmente si avranno le tariffe basse che abbiamo messo in vendita negli ultimi tempi. Quello che mi aspetto è che la tariffa media di Ryanair nei prossimi cinque-sei anni passi da 40 a 50 euro. I prezzi in Europa aumenteranno, ma lentamente. E se non vedremo voli a 9,99 euro ce ne saranno molti a 19,99 o 24,99 euro». Così Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, smentisce a L’Espresso la notizia secondo la quale sparirebbero i voli low cost da parte della compagnia aerea per via delle difficoltà.

La precisione di O’Leary su Ryanair

«È vero abbiamo avuto un’estate fantastica, in particolare in Italia dove siamo cresciuti del 25% rispetto al 2019 e abbiamo basato 25 aerei nel vostro Paese» spiega l’amministratore delegato. «Questo autunno c’è incertezza. C’è la minaccia di un’altra variante del Covid, abbiamo l’invasione russa in Ucraina ancora in corso e c’è la crisi energetica cosa che ha reso i consumatori nervosi anche per l’inflazione» spiega, ma ritiene che la compagnia aerea potrebbe avere anche dei vantaggi dalla situazione.

«Paradossalmente questo potrebbe essere un bene per i nostri affari: le persone non smetteranno di viaggiare, ma invece di prendere i voli cari delle altre compagnie si imbarcheranno più volentieri sui nostri aerei perché pagherebbero di meno» secondo l’amministratore delegato. Le stime sembrerebbero essere a favore della compagnia low cost: «Ad oggi le vendite per il periodo natalizio sono già il 10% superiori a quelle della fine del 2019» informa O’Leary.

Cosa ha detto

In più, l’ammistratore delegato è convinto che il caro carburante non inciderà sul costo del biglietto di base di Ryanair. «Non per noi. Abbiamo acquistato il carburante che ci serve fino a marzo 2023 a 63 dollari al barile a fronte di un costo attuale di 110 dollari, quindi stiamo risparmiando a differenza di altri vettori».

Sulla questione dei sindacati in sciopero, l’amministratore chiarisce: «E io le dico che non ci sarà alcun volo cancellato. Abbiamo raggiunto un accordo di 5 anni con le sigle che rappresentano i piloti e di 4 anni con i sindacati degli assistenti di volo».