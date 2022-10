Ryanair sostiene Ciampino: «A Roma serve, no al monopolio»

Da oltre un mese si parla del nuovo piano dell’Enac, l’Ente nazionale del volo civile, in cui sono inserite le idee con cui cambiare l’assetto degli aeroporti italiani. All’interno del progetto, si parla anche di un ridimensionamento dell’aeroporto di Ciampino. Era stato il presidente Pierluigi Di Palma, a dichiarare «che noi non chiediamo formalmente la chiusura di Ciampino. Certo, segnaliamo le gravi criticità di quella realtà, che è troppo innervata nel tessuto della città, crea disagio ai residenti tra smog e rumori, e non ha possibilità di espansione, come arrivi e decolli». Oggi è stato l’amministratore delegato di Ryanair, Micheal O’Leary, a opporti a qualsiasi idea di ridimensionamento, difendendo lo scalo e chiedendo investimenti.

O’Leary: «Roma ha bisogno di Ciampino»

Micheal O’Leary non ha dubbi: «Roma ha bisogno di Ciampino come aeroporto, non può averne solo uno, sarebbe un monopolio. Bisogna investire in Ciampino, l’aeroporto deve crescere». La strenua difesa dello scalo laziale è arrivata in giornata, a oltre un mese dalle prime indiscrezioni sul piano dell’Enac per gli aeroporti italiani. «Parlano di rumori a Ciampino, ma non siamo noi, infatti noi siamo vittime a Ciampino dei vari aerei militari», continua poi l’amministratore delegato di Ryanair, che si concede anche una battuta: «A far rumore sono anche gli aerei personali di Berlusconi».

L’appello a Giorgia Meloni: «Lavoriamo insieme»

L’ad di Ryanair prosegue: «Vogliamo lavorare con il governo italiano ed eliminare le restrizioni su Ciampino. In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, porgiamo le nostre più sincere congratulazioni a Giorgia Meloni e non vediamo l’ora di lavorare insieme al nuovo esecutivo per trasformare e far crescere ulteriormente il turismo, il traffico e i posti di lavoro italiani insieme». Per O’Leary bisognerebbe rimuovere l’addizionale comunale, raddoppiare i movimenti dell’aeroporto di Ciampino, ma anche sostenere a livello nazionale le flotte ecologiche e supportare la crescita degli aeroporti regionali.

