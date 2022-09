Ryan Grantham, attore di Riverdale, condannato all’ergastolo per l’omicidio della madre

Il 24enne Ryan Grantham, attore canadese reso celebre dalla serie Riverdale, ora trasmessa su Netflix, è stato condannato all’ergastolo. Il giovane ha ammesso di aver ucciso la madre. A questo si aggiunge anche il complotto, di cui lui stesso ha parlato secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, per assassinare Justin Trudeau, il primo ministro canadese. La sentenza della Corte Suprema della Columbia Britannica a Vancouver è arrivata giovedì sera.

Grantham ha ucciso la madre nel marzo 2020

La sentenza risale alle scorse ore ma l’omicidio al marzo 2020. Grantham ha ucciso la madre, Barbara Waite, con un colpo di pistola alla nuca. La donna stava suonando il pianoforte e non si è accorta dell’arrivo del figlio con un’arma da fuoco. L’attore ha poi ripreso il corpo con una videocamera GoPro e confessato di essere stato lui l’autore del truce gesto. «Le ho sparato», dice nel vide. Poi è uscito. Ai poliziotti ha spiegato di essere andato a comprare birra e marijuana, per poi rientrare e costruire molotov artigianali guardando la tv. Infine ha coperto il corpo della donna con un lenzuolo e il giorno dopo ha appeso un rosario al pianoforte, accendendo candele intorno al cadavere.

Grantham avrebbe pensando all’assassinio di Trudeau

Ma non è finita. L’attore ha spiegato ai poliziotti e ai giudici di essere poi salito in auto. A bordo ha portato tre pistole e 12 bombe, guidando poi vero Rideau Cottage. Si tratta della residenza del presidente canadese Justin Trudeau a Ottawa e l’obiettivo sarebbe stato proprio quello di ucciderlo. L’attore, che ha vissuto momenti duri negli ultimi anni, vivendo una vera e propria spirale discendente e finendo sull’orlo del baratro, avrebbe pensato anche a una sparatoria di massa sul Lions Gate Bridge alla Simon Fraser University. In un attimo di lucidità, invece, ha guidato ancora per poi consegnarsi alla polizia di Vancouver. Secondo quanto spiegato dal giudice Kathleen Ker, che lo ha condannato all’ergastolo, Grantham sarebbe realmente pentito dell’omicidio della madre.

Chi è Ryan Grantham: la carriera

Classe ’98, la carriera di Ryan Grantham è partita a dieci anni, con cortometraggi e apparizioni in varie pellicole, come Jumper – Senza confini. Ha partecipato poi a film come Parnassus e Supercuccioli a Natale, prima della fama, arrivata con Diario di una schiappa. Diverse le apparizioni in varie serie tv, tra cui iZombie, Supernatural e Riverdale.