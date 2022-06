Ryan Gosling: film, moglie, gaffe agli oscar del nuovo Ken di Barbie

Ryan Gosling sarà Ken nel live action Barbie, accanto a Margot Robbie. La prima foto del divo nei panni della famosa bambola è stata diffusa. Addominali scolpiti, capelli biondo platino e abbronzatura da spiaggia californiana. Ecco cosa sappiamo dell’attesissimo film e della vita privata dell’attore di La La Land.

Ryan Gosling nei panni di Ken

Capigliatura biondo platino, camicia di jeans smanicata, Ryan Gosling si è trasformato in Ken, in occasione delle riprese del live action Barbie. La foto che lo ritrae è il secondo scatto ufficiale del film dopo l’immagine che mostra la protagonista Margot Robbie a bordo di una decappottabile rosa. La pellicola sull’iconica bambola prodotta dalla Mattel diretta da Greta Gerwig, scritta da lei insieme al suo partner Noah Baumbach, arriverà nei cinema il 21 luglio 2023.

La gaffe di Gosling agli Oscar

Durante la cerimonia degli Oscar del 2017 si è verificata una delle più memorabili gaffe di sempre. Il presentatore Warren Beatty, infatti, ha annunciato il film La La Land di Damien Chazelle come vincitore del miglior film quando, in realtà, il premio apparteneva a ‘Moonlight’ di Barry Jenkins. Ricevuto il premio che alla fine non apparteneva al suo film, la star di “La La Land” Ryan Gosling ha catturato l’attenzione di tutti per la sua reazione: non riusciva proprio a smettere di ridacchiare.

La moglie dell’attore chi è?

Ryan Gosling non è sposato, ma fa coppia dal 2011 con Eva Mendes, anche lei nota attrice statunitense. Nata a Miami, Florida, il 5 marzo del 1974, ha origini cubane. L’ultima apparizione cinematografica di Eva Mendes risale al 2014, quando ha recitato nel film Lost River, diretto dal suo compagno Ryan Gosling. Da quel momento la donna non è più apparsa sul grande schermo. A svelare il motivo è stata lei stessa, sotto un post di Instagram, in risposta ad alcuni fan. La donna ha infatti dichiarato che ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Infatti, sappiamo che la coppia ha avuto due figlie: Esmeralda e Amanda.