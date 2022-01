Fu la più grande bambina prodigio dai tempi di Mozart. Basti pensare che esordì in un recital per pianoforte a soli quattro anni. Domani 15 gennaio compirà 97 anni ed è pronta a tornare con un nuovo album, appropriandosi di un altro record. Ruth Slenczynska, pianista statunitense ma di padre polacco, il 18 marzo pubblicherà infatti il nuovo disco contenente, tra le altre, musiche di Chopin.

Ruth Slenczynska, tutti i record della pianista americana che domani compirà 97 anni

«Chi ha mai sentito di un pianista della mia età che ha fatto un altro album?», ha detto la donna nel presentare il progetto. Come riporta la Bbc, My Life In Music è stato registrato nel 2021 e conterrà brani di Frederic Chopin e Sergei Rachmaninov, di cui Slenczynska è l’ultima allieva vivente. Al suo esordio, negli anni Venti, la critica la presentò al mondo come una delle maggiori promesse del pianoforte e il paragone fu gratificante, ma anche pesante. Si parlò infatti del miglior astro nascente dai tempi di Wolfgang Amadeus Mozart. La donna si esibì a Berlino all’età di sei anni, suonando poi a Parigi l’anno successivo. Il New York Times parlò dei suoi primi concerti come «un’esperienza elettrizzante, qualcosa che la natura ha prodotto in uno dei suoi stati d’animo più generosi».

L’enfant prodige di Sacramento non prese lezioni solo da Rachmaninov, ma stette accanto ad altre leggende. La Bbc riporta che studiò presso la corte di Josef Hoffman, Alfred Cortot, Egon Petri e Artur Schnabel. Mosse i primi passi accanto a Samuel Barber, ascoltando in classe il suo famoso Adagio per archi ancor prima che salisse alla ribalta a livello mondiale. Nella sua lunga carriera, Ruth ha suonato pe tre presidenti degli Stati Uniti. Duettò a quattro mani con Harry Truman, si esibì alla cerimonia di inserimento di JFK e ottenne da Ronald Reagan il riconoscimento come prima donna americana a raggiungere i 50 anni di carriera.

Ruth Slenczynska, l’infanzia proibita in un libro di memorie

La dura educazione del padre violinista

La vita di Ruth Slenczynska però non è costellata solo di successi. La pianista ha dovuto affrontare diversi momenti difficili, oltre a rinunciare alla sua infanzia. Il suo destino era già segnato al momento della sua nascita, avvenuta a Sacramento, in California, il 15 gennaio 1925. Il padre Josef, noto violinista, fu capo del Conservatorio di Varsavia ma una ferita durante la prima guerra mondiale lo costrinse al ritiro, costringendolo al trasferimento in America. Non smise però di covare un sogno, allevare un musicista di successo. E la nascita della piccola Ruth si presentò come la migliore delle occasioni.

A tre anni, così, la bambina padroneggiava teoria e pratica musicale. Il programma intenso che le impose il padre però la fece crollare sotto i colpi dello stress emotivo che, all’età di 15 anni, la portarono a un prematuro ritiro dalle scene. A raccontarlo è stata lei stessa nella sua autobiografia, Infanzia proibita, uscita nel 1957. «Se avessi mostrato gli interessi delle bambine comuni, come coccolare le bambole o correre con gli amici, mio padre mi avrebbe gettato addosso un secchio d’acqua ghiacciata», ha scritto la donna. «”Tu non sei una bambina, sei una musicista”, mi urlava sempre». Anche per questo decise, una volta cresciuta, di chiudere ogni rapporto e scappare con un compagno di studi. Abbandonò per un po’ i concerti e si iscrisse alla facoltà di psicologia ma non lasciò mai la musica, tornando presto a suonare dal vivo.

L’omaggio a Beethoven durante il lockdown

Negli anni ha inciso dieci Lp con la casa discografica Decca, che il 18 marzo pubblicherà anche il suo nuovo lavoro. Nel 2020, durante il lockdown, Ruth Slenczynska ha persino pubblicato su Youtube le registrazioni casalinghe delle Sonate di Beethoven. Un personale omaggio al compositore per celebrarne il 250 anniversario dalla nascita. «È una donna straordinaria», hanno detto in coro alla Bbc Laura Monks e Tom Lewis, co-presidenti di Decca Label Group. «Pensare che dopo 90 anni sia ancora al vertice è incredibile». Ai complimenti si è unito anche il direttore di Decca Classics, Dominic Fyfe, che non ha nascosto l’orgoglio di essere l’etichetta di una simile stella.