Tragedia sul set di Rust: come funzionano le pistole a salve usate nel cinema

Hollywood è ancora sotto choc per l’incidente sul set di Rust in cui ha perso la vita Halyna Hutchins. La direttrice della fotografia e il regista della pellicola Joel Souza (ora in ospedale) sono infatti stati colpiti da proiettili scaricati da una pistola di scena usata dal protagonista Alec Baldwin.

Cosa sono gli spazi vuoti nelle pistole a salve

La Bbc ha analizzato le differenze tra una pistola caricata normalmente e una dotata di proiettili a salve. Queste ultime, usate anticamente per salutare re o ufficiali (da cui il nome “a salve”), presentano delle sostanziali differenze rispetto alle classiche. Sebbene infatti facciano uso di polvere da sparo, sono prive del proiettile vero e proprio posto all’estremità anteriore della cartuccia. È possibile creare quelli che in gergo si chiamano “spazi vuoti” (blank, in inglese), ideali per conferire autenticità alle scene. In questo modo, infatti, in scena è possibile replicare fedelmente il forte scoppio e il cosiddetto “lampo di bocca”, ossia la luce creata dalla combustione della polvere.

Le armi sono costantemente controllate da figure specializzate, tra cui armaioli o addetti ad hoc, che forniscono il materiale di scena e insegnano a utilizzarlo. «Non si usano mai proiettili veri e le canne delle armi devono essere sempre ispezionate così come i colpi inseriti», ha spiegato alla Bbc l’esperto Bill Davis. L’incidente sul set di Rust ha così aperto un dibattito sulla reale necessità di usare armi a salve nonostante le potenzialità offerte dalla tecnologia moderna. «Non c’è ragione di avere pistole a salve sui set», ha twittato Craig Zobel, regista di celebri serie tv come Westworld, facendo notare come oggi si possa realizzare tutto in post-produzione a costi irrisori. «Dovrebbero essere messe fuorilegge, ci sono i computer. È un rischio inutile». Dello stesso avviso anche lo sceneggiatore David Slack che ha dichiarato come «per nessuno show vale la pena mettere a repentaglio la vita umana».