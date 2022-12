La Russia prende le distanze da Wikipedia, ecco Znanie

La Russia prende definitivamente le distanze da Wikipedia. E lo fa creando un proprio portale dall’analoga funzione, chiamato Znanie. Lo ha annunciato Maksut Shadaev, ministro russo dello Sviluppo digitale, spiegando che il nuovo sito sarà disponibile nel primo trimestre del 2023. Un tribunale russo aveva in precedenza condannato Wikimedia Foundation a pagare una multa di due milioni di rubli, equivalenti a 32.600 dollari, per notizie diffuse in merito alla guerra in Ucraina e per non aver cancellato informazioni che il Cremlino aveva chiesto di rimuovere.

«Si baserà sui materiali aggiornati dalla Grande Enciclopedia Russa»

Su questo portale sono già stati pubblicati oltre 100 mila voci, ha dichiarato il ministro Shadaev durante un discorso alla Duma di Stato. «Il nostro obiettivo principale è avere presto il nostro portale: Znanie, che si basa sui materiali aggiornati dalla Grande Enciclopedia Russa. Abbiamo in programma di lanciare questa risorsa all’inizio del prossimo anno», ha detto Shadaev. Znanie in russo significa “conoscenza”.

Vladimir Putin ne aveva parlato già a maggio

Già a maggio Vladimir Putin aveva detto che la Russia avrebbe dovuto prendere in considerazione lo sviluppo di un’alternativa interna a Wikipedia, mettendo in dubbio la qualità delle informazioni pubblicate nell’enciclopedia online. «Informazioni obiettive, utili, ponderate, ma anche presentate in modo corretto e ben scritte sono molto richieste, perché ormai è impossibile utilizzare Wikipedia da sola», aveva detto il presidente durante un incontro con Maxim Dreval, amministratore delegato della fondazione Znanie, sponsorizzata dallo Stato.

Putin, the Internet expert, warns against reading Wikipedia, where Russians incidentally can learn easily about their country’s war of aggression against Ukraine, not to mention many atrocities committed there by Russian troops. pic.twitter.com/wsMxNDmDpb — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 5, 2022

Nel corso del discorso alla Duma, Shadaev ha dichiarato che circa 100 mila specialisti IT hanno lasciato la Federazione Russa dall’inizio dell’anno. Un numero considerevole, equivalente a circa il 10 per cento del totale.