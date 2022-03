La Russia vuole ospitare gli Europei di calcio 2028 e 2032

La Russia si candida ufficialmente a ospitare non uno, ma due Europei. Una notizia che sembra uno scherzo ma che invece è stata confermata da Sergey Anokhin e Rustem Saymanov, membri del comitato esecutivo della Federcalcio russa. Il mondo del calcio è rimasto quantomeno spiazzato, perché proprio a causa della guerra in Ucraina e dell’invasione russa, la nazionale è stata esclusa dal prossimo Mondiale in Qatar 2022. Tante le sanzioni per Mosca, praticamente in ogni sport, ma questo non pare fermare la federazione.

Anokhin e Saymanov: «No, non è uno scherzo»

«No, non è uno scherzo». Sergey Anokhin e Rustem Saymanov, in rappresentanza del comitato esecutivo della Federcalcio russa, hanno spiegato che la notizia diffusa poche ore fa corrisponde al vero. «La federazione russa farà domanda per gli Europei 2028 e 2032. La vita continua, siamo aperti e pronti, non dovremmo essere chiusi al confronto con Uefa e Fifa. C’è ancora tanto tempo, la situazione cambierà». La “casa” del primo dei due Europei in questione sarà annunciata, infatti, nel settembre 2023. Difficile, ad oggi, prevedere come evolverà la vicenda e se davvero la Russia riuscirà ad entrare in lizza per ospitare il torneo.

Euro 2028: favorito il duo Regno Unito-Irlanda

La Russia, almeno per quanto riguarda Euro 2028, dovrà vedersela con una rosa di candidati forti. I grandi favoriti sembrano essere Regno Unito e Irlanda, che hanno presentato una candidatura di coppia, come già accaduto in passato. Poi c’è la Turchia, che da tempo spera di poter ospitare il campionato. Infine un gruppo di quattro Paesi: si tratta di Romania, Bulgaria, Grecia e Serbia. Ma sembra proprio che l’Europeo che si disputerà tra sei anni sarà anglofono.

Euro 2032: in lizza c’è anche l’Italia

Diverso il discorso per Euro 2032. L’unica candidata certa per il campionato europeo che si terrà tra dieci anni è, infatti, l’Italia. La FIGC ha presentato alla UEFA la richiesta con largo anticipo, comunicandolo pubblicamente già durante il mese scorso. Tre gli Europei ospitati nel corso della storia della competizione, nel 1968 e nel 1980. Chi vorrà presentare le candidature ha tempo fino al 12 aprile 2023, mentre la decisione arriverà nel settembre successivo. La Russia sfida non solo gli altri Paesi europei ma anche l’Italia.