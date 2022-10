Come sarà trattare con la Russia del dopo Putin

Adesso per il mondo occidentale il volto del cattivo è senza dubbio il suo, quello di Vladimir Putin, il presidente russo che ha riportato la guerra in Europa con conseguenze nefaste, dirette e indirette, per milioni di persone. Mentre il suo esercizio del potere scivola sempre più inesorabilmente verso la tirannia, e anche se il conflitto in Ucraina è ancora lontano da una soluzione, c’è già chi si chiede però come sarà il futuro senza di lui. Caotico, come minimo. Per adesso in pochi vogliono parlare pubblicamente di quello scenario post zar, ma in privato diversi Paesi occidentali e gli analisti di mezzo mondo stanno tracciando le ipotesi di ciò che potrebbe accadere quando Putin inevitabilmente se ne andrà, e di come come dovrebbero reagire gli alleati di Kyiv. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è ben guardato dal ficcare troppo il naso negli affari interni di Mosca: «Starei attento a speculare troppo sulla situazione politica in Russia», ha detto a proposito della possibilità (remota) che il leader russo lasci l’incarico. «Indipendentemente da ciò che possono indicare le diverse analisi, penso che ciò che dobbiamo fare come Nato sia essere preparati a tutte le eventualità. E quando si tratta dell’Ucraina, essere pronti a continuare a sostenerla».

L’immediato passaggio alla democrazia? Un’illusione

Già, ma cosa succederebbe se il signore della guerra dovesse cadere o andarsene di sua volontà? C’è un punto su cui tutti concordano, come riporta un’analisi di Politico: non sarà affatto una transizione netta, ma anzi esploderebbe una serie di dilemmi che potrebbe mettere a dura prova gli alleati occidentali. E cioè: quanto possono – e dovrebbero – influenzare il processo di successione? Quale rapporto dovrebbero coltivare con l’erede di Putin? Laurie Bristow, ex ambasciatrice britannica in Russia, sostiene per esempio che «dovremmo mettere da parte ogni illusione che ciò che accadrà immediatamente dopo sarà un passaggio alla democrazia. Ci attende una transizione zeppa di problemi». Diciamo allora che comunque c’è tempo per prepararsi: Putin per ora sembra godere di una posizione sicura, dato che controlla ancora l’apparato statale, mentre l’esercito sta eseguendo (magari controvoglia e con qualche sporadico episodio di ribellione) i suoi ordini sul campo di battaglia. Ma di certo la decisione di far scattare l’invasione dell’Ucraina lo ha parzialmente indebolito, facendo aumentare i dubbi sul suo conto e sulla sua eredità politica.

Instabilità interna e imprevedibilità delle dittature

Sempre Bristow, che che ha servito come inviata del Regno Unito a Mosca dal 2016 al 2020, nota che ora è più aperta la corsa per il potere all’interno del Cremlino, mentre William Alberque, ex direttore del centro di controllo degli armamenti della Nato, sottolinea come il quadro politico potrebbe trasformarsi in qualcosa di «molto shakespeariano, o simile alla dissolvenza dell’Impero Romano, o a Game of Thrones». Alexander Vershbow, un ex alto funzionario degli Stati Uniti e della Nato, ha affermato che lo scenario più probabile è ancora una «transizione regolare» dentro l’attuale cerchia ristretta di Putin, ma ha ammesso che il rovesciamento dei tiranni può sempre creare disordini. «Potrebbe esserci instabilità interna, e le cose di solito diventano molto imprevedibili nei sistemi autoritari». Secondo l’ex ambasciatrice Bristow le potenze occidentali dovrebbero tenersi alla larga dalle lotte per la successione: «Bisogna saper riconoscere i limiti della nostra capacità di influenzare questi risultati. Anche se saremo certamente spettatori interessati».

Cose ne sarà della più grande riserva mondiale di armi nucleari

La Russia, tra l’altro, è seduta sopra la più grande riserva mondiale di armi nucleari, con migliaia di testate che possono infliggere distruzione, morte e traumi epocali a qualsiasi popolazione. L’arsenale è stato a lungo una fonte di forza per Mosca sulla scena mondiale, nonché una parte dominante della sua immagine internazionale: per anni, la possibilità di un attacco atomico del Cremlino ha dominato l’immaginazione pubblica negli Stati Uniti e altrove. In un periodo di incertezza della leadership, che ne sarebbe di quell’arsenale? Potrebbe diventare un ambito simbolo di potere. La parte dell’esercito che ha il controllo sulla potenziale bomba è il 12esimo direttorato del ministero della Difesa, e per metterci le mani sopra rischia di scatenarsi una serratissima competizione interna.

Fari puntati su Kadyrov. E occhio alle ambizioni dei separatisti

Anche geograficamente i nodi verranno al pettine. Putin governa quello che è il Paese più grande del mondo, che si estende su 11 fusi orari e si arrampica dal Caucaso all’Artico. Lo zar può anche sembrare avere una presa dispotica salda su quell’intera distesa, eppure ci sono un certo numero di repubbliche russe con legami più tenui con Mosca, che hanno figure politiche ambiziose e progetti di maggiore autonomia. Un vuoto di potere a Mosca potrebbe offrire ai leader locali un’apertura per prendere coraggio: non a caso il governo russo teme da tempo la frammentazione. In caso di esplosioni di questi combattimenti tra fazioni, tutti gli occhi saranno puntati su Ramzan Kadyrov, il brutale capo della Repubblica cecena. Alberque, ora direttore dell’Istituto internazionale di studi strategici, si è chiesto: «Farà valere il suo peso a sostegno di una delle fazioni in competizione? Oppure dirà: “Sono a posto grazie a un decennio di massicci sussidi statali russi, ora mi fermo qui e punto a governare la Cecenia e il Daghestan, per avere il mio impero”?». L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin potrebbe anche tornare a perseguitare il Cremlino. Vershbow, ex ambasciatore americano in Russia, ha detto che c’è una bassa probabilità di disintegrazione del territorio russo, ma al tempo stesso ha osservato che «ironicamente» l’annessione di aree dell’Ucraina orientale da parte di Putin «potrebbe essere citata come un precedente dai leader separatisti all’interno della Federazione russa, per dire “ora i confini sono contendibili”».

Un ritorno del dibattito sul “reset”: il disimpegno economico tedesco

Una volta che sarà creato un nuovo gruppo dirigente, sarà allora che inizieranno i dibattiti politici più preoccupanti per i governi occidentali. Con Putin fuori dalla scena politica qualcuno potrebbe sperare in maggiori opportunità per stringere nuove relazioni con Mosca. Gli Stati Uniti hanno offerto alla Russia un pulsante simbolico di “reset” all’inizio della presidenza di Barack Obama, ma hanno ottenuto soltanto che le relazioni si deteriorassero ulteriormente. E la Germania per anni ha predicato il vangelo dell’impegno economico con la Russia, per poi arrendersi e dichiarare uno storico “Zeitenwende”, un punto di svolta, dopo l’invasione dell’Ucraina. Con una nuova leadership al Cremlino, l’ala orientale della Nato deplorerebbe ovviamente qualsiasi tipo di apertura. I Paesi vicini di casa di Mosca continuerebbero a sostenere che «la Russia non cambia mai», considerando che il ministro polacco della Difesa Mariusz Błaszczak ha espresso esattamente questo punto di vista a Politico: «La Russia in una versione con i vecchi zar come leader era la stessa della Russia in una versione con un segretario generale del Partito comunista come leader, e ora è lo stesso con Vladimir Putin al potere. Ciò che è importante è isolare la Russia».

Non solo deterrenza: bisogna coinvolgere la società civile russa

Per ora non è previsto alcun successore di Putin. Ma gli analisti si aspettano un regime con un’ideologia simile, o persino più estrema. Janis Garisons, segretario di Stato lettone, ha sottolineato che Putin ha già incarcerato critici – e possibili futuri leader – come Alexei Navalny, e ci sono solo personaggi più estremisti pronti a intervenire dopo di lui. «Le uniche persone che lo criticano e non sono in prigione sono di destra», ha detto Garisons. Una delle principali differenze questa volta è che l’Europa ora è meno dipendente economicamente da Mosca, e non ha intenzione di impegnarsi nuovamente. L’eventuale futuro successore sarà chiamato alla prova anche sulla possibilità di permettere alle organizzazioni internazionali di perseguire i crimini di guerra russi in Ucraina: una possibilità, ovviamente, che sembra remota. «Solo una Russia determinata a collaborare non rappresenterebbe una minaccia per l’Europa», ha dichiarato il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavský. Eppure, nonostante tutte le ipotesi che una Russia più mansueta siano lontane, diversi funzionari attuali ed ex hanno avvertito che i governi occidentali devono diversificare le loro azioni, combinando quella di deterrenza a uno sforzo a lungo termine per cercare di coinvolgere la società civile russa. Secondo Bristow, l’alleanza occidentale dovrebbe considerare «come raggiungere la società russa oltre il Cremlino, cioè la prossima generazione di politici, pensatori, intellettuali, insegnanti, uomini d’affari russi, per definire una visione alternativa a quella di Putin». La sfida più difficile di tutte.