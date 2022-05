La Russia vieta l’ingresso nel Paese al premier giapponese Kishida

La Russia ha annunciato il divieto d’ingresso a tempo indeterminato sul suo territorio per 63 cittadini giapponesi, tra cui il primo ministro Fumio Kishida, oggi a Roma per incontrare il premier italiano Mario Draghi. Tra le personalità nipponiche colpite dal provvedimento anche il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, e quello della Difesa, Nobuo Kishi. Nella blacklist, poi, numerosi parlamentari giapponesi, giornalisti e rappresentanti della comunità scientifica. In una nota, il ministero degli Esteri russo ha affermato che il governo di Kishida sta portando avanti «una campagna anti-russa senza precedenti, consentendo una retorica inaccettabile contro la Federazione Russa, comprese calunnie e minacce dirette». La condotta giapponese, spiega Mosca, punta «a smantellare i legami di buon vicinato tra i due Stati», così come a minare «il prestigio internazionale della Russia».

LEGGI ANCHE: La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile nel Mar del Giappone

Le parole di Kishida sull’invasione russa dell’Ucraina

«Non possiamo più impostare le relazioni con la Russia come in passato. L’uccisione di numerosi civili innocenti rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario nonché un crimine di guerra, ed è del tutto inaccettabile», aveva detto Fumio Kishida al Corriere della Sera, alla vigilia del suo viaggio in Asia e in Europa. «Alla luce della situazione in Ucraina, non possiamo continuare a impostare le relazioni con la Russia come fatto finora. Per difendere strenuamente le fondamenta dell’ordine internazionale, anche il Giappone ha messo in atto dure sanzioni senza precedenti nei confronti della Russia e continuerà ad agire con fermezza». Come sottolineato da Kishida, il Giappone «ha sollecitato la Cina ad assumere un atteggiamento responsabile» per quanto concerne l’Ucraina: «Cambiamenti unilaterali dello status quo tramite un atto di forza non devono essere tollerati nella regione dell’Indo-Pacifico, e tanto meno in Asia orientale».

Kishida a Roma, gli incontri con Draghi e Bergoglio

La visita di Kishida a Roma fa parte di un ampio tour che lo ha già portato in Indonesia, in Vietnam e in Thailandia e che, successivamente, farà tappa nel Regno Unito: l’obiettivo dell’incontro con Mario Draghi è il rafforzamento dell’asse con la Nato, nel crescente interesse dell’Alleanza atlantica per l’Indo-Pacifico, accelerato dal conflitto in Ucraina. In tal senso, il Giappone è un tassello fondamentale dello sforzo di isolamento della Russia a livello globale. A Roma, Kishida ha incontrato anche Papa Francesco: «Hanno parlato di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile l’uso e il possesso», ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana .