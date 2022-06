In Russia si somministrano vaccini anti-Covid scaduti

La Russia utilizza vaccini anti-Covid Sputnik scaduti da mesi. Lo riferisce il Moscow Times. Il Paese è in possesso di oltre 30 milioni di dosi ormai scadute per un valore di 23 miliardi di rubli (quasi 400 milioni di dollari) da smaltire. Per questo, già da tempo il ministero della Salute nazionale ha avallato un prolungamento della conservazione degli antivirali ben oltre la data consigliata. Gli epidemiologi escludono il pericolo per l’uomo, ma confermano che la protezione è praticamente nulla. Dal canto loro, le cliniche private invece continuano a vaccinare con dosi nuove.

La Russia usa vaccini scaduti contro il Covid già da mesi

Nonostante la pandemia abbia rallentato il suo ritmo, il Covid è tutt’altro che sconfitto. In Russia, quotidianamente ci sono circa 3500 nuovi contagi, di cui la metà necessita di ricovero in ospedale. I decessi giornalieri invece ammontano a circa 100. Eppure, già da diversi mesi, alcune fonti segnalano l’utilizzo nel Paese di vaccini scaduti. Il ministero della Salute ha approvato la conservazione delle dosi congelate anche nove mesi dopo la scadenza. Per quanto riguarda invece le fiale allo stato liquido, il periodo di stoccaggio è stato prolungato da due a sei mesi. Non solo, le autorità hanno anche consigliato ai medici di dare la precedenza alle fiale scadute, utilizzando i nuovi set soltanto a definitivo esaurimento di quelle più vecchie.

«A luglio utilizzeremo un lotto scaduto a maggio», ha ammesso un’infermiera russa parlando al Moscow Times. «Ogni 24 ore scongeliamo una confezione che poi utilizziamo nel corso dell’intera giornata». L’attivista politica Elvira Vikhareva ha raccontato di aver ricevuto a fine maggio un vaccino scaduto da diversi mesi senza saperlo. «Mi hanno prima iniettato la dose e poi mostrato, su mia richiesta, la fiala», ha dichiarato la donna. «Ero parte di un esperimento medico». Situazione simile anche per Dmitry Gladyshev, giornalista dello stesso Moscow Times, che ha da poco ricevuto una dose scaduta ad aprile. Il giornale ha richiesto ufficialmente al ministero i documenti di approvazione del piano, senza però ricevere risposta.

Il parere degli esperti e la mossa delle cliniche private

Nessun allarme però per la salute dei cittadini. Gli esperti confermano che una dose scaduta non causa alcun effetto collaterale sull’organismo. È però certificato che un vaccino vecchio perda efficacia contro il Covid, divenendo pertanto inutile. «Non vi sono prove di studi sui tempi di conservazione», ha detto l’epidemiologo Vasily Vlasovtold. «E Sputnik ha una durata inferiore rispetto agli altri». Nel frattempo, le cliniche private hanno deciso di muoversi per proprio conto utilizzando sempre dosi nuove. Qui, a differenza degli ospedali, una vaccinazione può costare fino a 9500 rubli (164 dollari), inclusi tamponi molecolari e una breve visita medica. «Non appena una fiala scade, la scartiamo», ha dichiarato una clinica di Mosca. «Riceviamo regolarmente nuove forniture. Preferiamo fare in questo modo per non correre rischi». La domanda della popolazione è però molto bassa, tanto che numerosi lotti restano inutilizzati.