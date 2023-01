Russia, le vacanze superlusso dei rampolli dell’élite

Nonostante la guerra e le sanzioni, una vacanza al caldo non la si nega a nessuno. Come ha scoperto The Insider mentre i militari russi continuano a morire in Ucraina e la popolazione paga lo scotto delle misure occidentali, i rampolli di alti funzionari, membri delle forze di sicurezza, ministri e parlamentari si godono le vacanze all’estero, compresi i Paesi ‘nemici’ della Nato e dell’Ue.

La figlia del capo dell’intelligence internazionale beccata a Bali

Così Veronika, figlia di Sergei Naryshkin, capo dell’intelligence internazionale, da quando è cominciata la cosiddetta operazione militare speciale è volata alle Seychelles e in Turchia dall’inizio della guerra. Prima del Capodanno si è rilassata a Bali e ha trascorso i primi giorni del 2023 a Dubai. Nonostante il suo profilo Instagram sia privato, The Insider l’ha scoperta seguendo i post di un’amica con la quale ha viaggiato. Non solo: mentre la scorsa estate il padre attaccava la Nato responsabile, a suo dire, di condurre «una guerra ibrida sia contro la Russia sia contro l’alleata Bielorussia», la figlia si trovava in Turchia, Paese dell’Alleanza Atlantica.

Le nuore dei vertici del Parlamento tra Mykonos e Maldive

Veronika non è certo l’unica. Tatiana, nuora del vicepresidente della Duma di Stato Alexander Zhukov, a settembre villeggiava a Mykonos in Grecia, Paese Nato, e ha passato il Capodanno a Bali. Anche Yulia, nuora della presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko ha lasciato la fredda madrepatria per le vacanze invernali. La sua meta? Le Maldive, dove ha alloggiato all’hotel Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Resort extralusso da 3 mila euro a notte.

Ksenia Shoigu a Dubai con il marito. E scoppia il caso Dolzhenko

Non è stata da meno Ksenia Shoigu, secondogenita del ministro della Difesa (è nata nel 1991 mentre la sorella Yulia nel 1977), che ha festeggiato il 2023 a Dubai. Dopo la laurea in relazioni economiche internazionali, è stata assunta come analista senior alla Gazprombank e successivamente è diventata consulente del vicepresidente del consiglio. Nel 2010 si è concessa una parte nel film Il sole ingannatore 2 di Nikita Mikhalkov. A incastrarla durante le sue vacanze emiratine è stata una foto pubblicata dal marito, il blogger sportivo Alexei Stolyarov. La donna però è comparsa anche in un altro scatto, postato sempre da Dubai da Denis Denis Dolzhenko, deputato della Vologda. Un lusso che il governatore dell’Oblast Oleg Kuvshinnikov e il segretario del Consiglio generale di Russia Unita Andrey Turchak non hanno apprezzato. E così Dolzhenko è stato espulso. Nessun commento delle autorità locali invece su Ksenia Shoigu: scherza con i fanti, ma lascia stare i rampolli del Cremlino.