Ucraina, la Russia di oggi alla luce del patto Ribbentrop Molotov

Nel suo scenario di un mondo alla rovescia, il fantapolitico 1984, George Orwell scriveva: «Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato». E aggiungeva che nel mondo del newspeak «tutta la storia è un palinsesto, annullato e riscritto tutte le volte che è necessario». In molti hanno detto che la guerra scoppiata a febbraio a poco più di 1000 chilometri dalla frontiera nord orientale italiana ci ha riportati indietro di 75 anni. Ci ha riportati indietro di 82 anni, al Patto noto come Ribbentrop-Molotov della fine agosto 1939, che spesso la storiografia italiana, e non solo, non ha raccontato e non racconta per quello che fu. L’Unione Sovietica non c’è più da oltre 30 anni, ma c’è la Russia. E lo spirito dell’Urss, nutrito da 70 anni di vita a fronte dei 12 del nazismo tedesco, comunque vagola fra le ombre lasciate dal 900, ed è forse la maggiore.

Il Patto di non-aggressione tra Berlino e Mosca fu anche un Patto di aggressione

Il 23 agosto 1939 Joachim von Ribbentrop e Wyacheslav Molotov, i due ministri degli Esteri, firmavano a Mosca il Patto di non-aggressione, scadenza a 10 anni, con cui Berlino e Mosca si impegnavano a non farsi guerra. Questa la parte subito resa pubblica. La parte segreta era invece un Patto di aggressione ai danni della Polonia, che i due firmatari subito si spartiranno nel settembre 1939, dei Paesi baltici e della Finlandia su cui Mosca aveva obiettivi precisi, e su altre terre a Est. In più, accordi di cooperazione poliziesca contro la inevitabile resistenza polacca, e accordi commerciali importanti, materie prime russe in cambio di tecnologia tedesca. L’interscambio, ha ricostruito lo storico dell’università di Friburgo Heinrich Schwendemann, passò dai 61 milioni di reichsmark del ’39 ai 600 del 1941 ai 425 dei primi sei mesi del 1941, con l’attacco nazista all’Urss che sorprendeva Stalin e scattava il 22 giugno del 1941. Fu, quello dell’agosto 1939, un ritorno in grande stile allo “spirito di Rapallo” del 1921, quando i due reietti della Conferenza di Genova, la Germania sconfitta e i bolscevichi detestati, avviarono a Rapallo una prima operosa collaborazione. Il patto segreto fu reso noto durante il processo di Norimberga (1945-1946), ma era stato subito e in gran parte conosciuto da Stati Uniti e Italia il 24 agosto 1939. Questo grazie a Hans von Herwarth, un diplomatico tedesco che aveva a Mosca contatti con Chip Bohlen dell’ambasciata Usa e con il diplomatico italiano Guido Relli, d’intesa con l’ambasciatore von der Schulenburg, “rapallista” convinto ma antinazista (sarà impiccato a Berlino nel ’44). L’Urss e tutto il movimento comunista internazionale di osservanza sovietica negarono sempre l’esistenza del Patto segreto e del suo via libera a occupazioni e annessioni e solo negli anni di Gorbaciov ne fu ammessa l’esistenza. Era per l’Urss l’assenso a tornare verso i confini zaristi pre 1914 e 1917.

Stalin è stato davvero costretto ad allearsi con Hitler?

È noto che l’accordo con la Germania fu raggiunto dopo mesi di parallele infruttuose trattative con Francia e Regno Unito per un’intesa tripartita antitedesca, mai raggiunta anche perché, sostiene con ragione la storiografia più o meno di sinistra, Parigi e più ancora Londra detestavano troppo i bolscevichi e avrebbero tanto gradito che le due dittature si sbranassero a vicenda. Stalin sarebbe stato quindi costretto ad allearsi con Hitler, è la linea seguita ancora oggi in Italia ad esempio da uno storico medievista, ottimo divulgatore anche di storia contemporanea come Alessandro Barbero, non certo l’unico su questa tesi. Non è molto vero, e decisamente sbrigativo. La tesi dimentica tra l’altro che parlando nel marzo 1939 al 18esimo congresso del Pcus lo stesso Stalin aveva negato l’esistenza di «ostacoli insormontabili» a un’intesa con Berlino, e tratteggiato già il concetto di sfera di influenza sovietica, con una formula molto ambigua, che prometteva buoni rapporti con i vicini «fino a quando si astengono dal minacciare direttamente o indirettamente l’integrità e l’inviolabilità delle nostre frontiere». A Mosca giudicare quali fossero le minacce “indirette”.

L’Occidente e le condizioni inaccettabili di Mosca

Hitler si dimostrò pronto a concedere a Stalin operazioni militari e annessioni che l’Occidente rifiutava, in attesa si vedrà di regolare i conti più tardi. William Bullitt, allora ambasciatore americano a Parigi, mandò il 5 giugno un dispaccio a Washington dopo che il ministro degli Esteri, Georges Bonnet, gli aveva fatto leggere l’ultima bozza sovietica di accordo tripartito. In essa Mosca riservava a sé, e agli eventuali alleati, il diritto di entrare in forze in una serie di Paesi se li avesse ritenuti consenzienti o vittime di una minaccia (tedesca) che poteva mettere a rischio gli interessi sovietici e dell’alleanza. E questo senza il previo consenso dei Paesi interessati, che erano Finlandia, Estonia, Lettonia, Polonia, Romania, Turchia e Belgio. Secondo Bonnet e il premier Daladier, riferiva Bullitt, questo era inaccettabile. Ogni ipotetico intervento franco-britannico osservava Bonnet poteva avvenire solo su richiesta del governo interessato. Il concetto sovietico di aggressione aggiungeva Bonnet aveva un aspetto “sinistro”. A Bullit veniva fatto leggere anche un recentissimo scambio di note fra Urss ed Estonia. Mosca avvertiva che la eventuale concessione da parte dell’Estonia di privilegi militari politici o economici a una potenza nemica dell’Urss, concessione data volontariamente o estorta, avrebbe autorizzato ipso facto l’intervento dell’Armata Rossa, con o senza il consenso estone. Era il principio della sovranità limitata, che Tallinn respingeva. Con queste posizioni firmare un’intesa con Mosca equivaleva a «firmare un assegno in bianco», concludeva Bonnet, ancora fiducioso tuttavia sulla possibilità di una conclusione positiva. Stalin chiedeva però qualcosa che Londra e Parigi, legati allo spirito della Società delle Nazioni sulla intangibilità delle frontiere e al principio post 1918 di autodeterminazione dei popoli, non potevano concedere. Anche se a Monaco nel settembre 1938 lo avevano concesso a Hitler.

Con la guerra in Ucraina la Russia vuole tornare a contare in Europa

Attaccata a sorpresa da Hitler nel giugno 1941, l’Urss conquistava pagando un enorme tributo di sangue e sofferenza un’area di influenza ben superiore a quella riconosciuta da Hitler nel 1939, arrivando nel cuore dell’Europa occidentale, e perdendo il tutto nel 1989 per manifesta incapacità di gestire ormai l’impero. La guerra scatenata con l’attacco all’Ucraina non è il primo segnale, ma è il più chiaro e inequivocabile, di una volontà di tornare a contare in Europa, con le armi e con l’utilizzo strategico delle fonti di energia. È il ritorno a una tendenza storica che si manifestava già chiaramente nel 1939 nella mancata intesa tripartita con Parigi e Londra e in quella, realizzata e bilaterale, con Berlino. Sta a ciascuno giudicare che cosa l’Europa ha da perdere, o da guadagnare eventualmente, da un ritorno della sfera di influenza di Mosca nella nostra area. Svezia e Finlandia hanno già tratto le loro conclusioni. I governi occidentali, Ue e non Ue, anche. L’opinione pubblica, su cui Mosca cerca di influire in vari modi soprattutto in quello che ritiene il ventre molle, e cioè l’Italia e in parte anche la Germania, resta un’incognita. Qualche memoria storica aiuterebbe a evitare il rischio di una insufficiente o manipolata conoscenza del passato utilizzata nel tentativo di controllare il futuro.