Cosa devono dire i candidati di Russia Unita sull’Ucraina alle prossime Regionali

I candidati di Russia Unita alle elezioni regionali dell’11 settembre dovranno seguire un rigido copione nel rispondere a eventuali domande sulla cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina. Il partito di Vladimir Putin, come ha confermato Meduza, ha infatti messo a punto un canovaccio con quattro focus di discussione: la storia di Russia e Ucraina, il ritorno della pace nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, lo scontro tra Russia e Occidente e l’epopea degli eroi Z, cioè i soldati impegnati al fronte. Tra le altre cose, nel documento si raccomanda ai candidati di ribadire agli elettori come gran parte del territorio ucraino «sia sempre stato parte del mondo russo», mentre la guerra è «una conseguenza diretta delle politiche che l’Occidente ha condotto nei confronti di Mosca dal 1945». In breve, i candidati di Russia Unita dovranno sposare la versione putiniana della storia dell’Ucraina e cioè che non è mai stata una nazione autonoma e indipendente ma solo un «territorio di confine russo».

Bocciati Lenin e Khrushchev, unico promosso Stalin

Nel documento ci sono linee guida anche per quanto riguarda la storia della madrepatria. Per esempio va condannato Lenin (che Putin ha definito come «l’autore» e l’«architetto» dell’Ucraina moderna) ed esaltato Stalin (per aver tenuto insieme l’Urss). I candidati sono inoltre incoraggiati a criticare Kruschev che «costruì la sua carriera in Ucraina» prima di cedere la Crimea a Kyiv e di rafforzare il nazionalismo del Paese concedendo l’amnistia ai membri dell’esercito insurrezionale ucraino (UPA) e dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN), partito fascista fondato nel 1929 guidato da Stepan Bandera.

L'”operazione speciale” in Ucraina e gli aiuti umanitari

Oltre a fornire un background storico, la guida raccomanda agli esponenti di Russia Unita di ricordare agli elettori che uno degli obiettivi principali dell'”operazione militare speciale” è «migliorare la vita dei cittadini ucraini e delle repubbliche popolari del Donbass che devono essere liberati dal giogo del loro governo nazionalista poco interessato alla sua gente». Al contrario, sempre secondo copione, Mosca ha a cuore il destino degli ucraini a cui fornisce aiuti umanitari, anche se ovviamente si sorvola sul motivo per cui la popolazione ne ha bisogno. «Dall’inizio dell’operazione», si legge nel documento, «il partito ha consegnato oltre 8 mila tonnellate di aiuti umanitari e oltre 100 tonnellate di forniture mediche».

Il rapporto con le repubbliche autoproclamate del Donbass

Ma non è finita. I candidati devono inoltre menzionare il ‘gemellaggio’ tra Mosca e l’autoproclamata repubblica di Lugansk. Il 3 giugno scorso, il sindaco della Capitale Sergey Sobyanin, spinto da Putin, aveva visitato la città incontrando sia il leader e sindaco filorusso Leonid Pasechnik sia Sergey Kozlov, il “primo ministro” della LPR, con cui ha firmato un accordo di partnership commerciale, economica, scientifica, tecnologica e culturale. Gli esponenti di Russia Unita però devono ricordare che al momento non si potranno aprire sezioni nei territori occupati del Donbass perché considerati «Stati indipendenti». «Ciò sarà possibile dopo che le repubbliche saranno incorporate nella Russia», viene messo in chiaro nella guida. «È importante ricordare che in questo momento Russia Unita non è impegnata politicamente nelle repubbliche del Donbass o nei territori liberati, ma sta piuttosto conducendo una missione umanitaria». L’annessione dovrebbe avvenire attraverso referendum organizzati dal Cremlino non solo a Donetsk e Lugansk ma anche nei territori occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

