Russia, Peskov attacca l’Italia: «Condanniamo l’arresto di Uss»

L’arresto di Artiom Uss a Malpensa di lunedì scorso non è andato giù alla Russia. Dopo le dichiarazioni del governatore siberiano Krasnoyarsk, Aleksander Uss, padre dell’uomo d’affari incarcerato a Busto Arsizio su richiesta degli Usa, oggi è stato il portavoce di Putin Dmitri Peskov a parlare della vicenda. E lo ha fatto attaccando l’Italia, rea di aver detto sì agli Stati Uniti, e parlando di «missioni diplomatiche» con cui Mosca proteggerà gli interessi dell’uomo.

Peskov: «Il Cremlino condanna l’arresto di Uss»

«Il Cremlino condanna l’arresto in Italia dell’imprenditore Uss», esordisce Dmitri Peskov, spiegando la posizione, prevedibile, della Russia sulla vicenda. Mosca si schiera apertamente contro la decisione italiana di assecondare il volere degli Stati Uniti. «Le missioni diplomatiche russe faranno del loro meglio per proteggere gli interessi di Uss, detenuto in Italia». Oggi l’uomo avrebbe rifiutato l’estradizione e quindi la vicenda potrebbe porsi su binari lunghi e tortuosi. Insieme ad Artiom Uss, quasi in contemporanea, in Germania è stato arrestato Yuri Urekhov, un altro dei sospettati nell’elenco di 12 tra uomini e donne stilato dagli Usa. Sono tutti accusati di aver venduto chip ai russi per supporti militari.

Peskov parla di Nord Stream e dei negoziati

Dmitri Peskov non si ferma e torna anche su argomenti centrali, Nord Stream e i negoziati. Sul gasdotto ha detto, secondo quanto riportato da Ria Novosti, che quando gli autori dell’attacco saranno resi noti «molti rimarranno sorpresi nei Paesi europei». Nel corso della mattinata, invece, Peskov ha commentato le dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha aperto a possibili colloqui tra Putin e Zelensky. Il portavoce del presidente russo ha ribadito che «la posizione della Russia sui negoziati non è cambiata, siamo sempre aperti». Erdogan ha dichiarato di aver trovato Putin «più morbido e aperto al dialogo» e che lui stesso si sarebbe adoperato per organizzare l’incontro, poiché «ho capito che non siamo senza speranza».