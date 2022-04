Russia e Ucraina insieme all’Euro Christian Music Festival di Torino

L’Euro Christian Music Festival è una kermesse dedicata, come suggerisce il nome, alla musica di ispirazione cristiana: nato dall’incontro del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo e della Gospel House di Torino, si terrà per la prima volta proprio nel capoluogo piemontese, in contemporanea (11-13 maggio) con un concorso canoro ben più conosciuto (e atteso), l’Eurovision Song Contest. Ebbene, la Russia e l’Ucraina parteciperanno, insieme, a questo festival. Lo ha annunciato il direttore artistico Fabrizio Venturi.

Euro Christian Music Festival, le artiste di Russia e Ucraina

«La guerra non l’ha voluta il popolo russo, ma Vladimir Putin. Gli artisti russi non sono assolutamente colpevoli di ciò che fa il leader sovietico e l’arte nulla ha a che fare con la guerra e la morte», ha detto Venturi a una radio locale. «Non è giusto che a pagare le scelte scellerate di un dittatore sia sempre il popolo. Non abbiamo invitato Putin e gli oligarchi, abbiamo invitato una cantante. La musica cristiana unisce, non divide». L’artista in questione è la cantante lirica Anastasia Boldryreva, mezzosoprano, mentre a rappresentare l’Ucraina sarà la mandolinista Olena Kurkina: «Non saranno in gara per un gesto simbolico contro la guerra, che ha creato una competizione dolorosa e tragica tra le due nazioni che esse rappresentano».

Euro Christian Music Festival, i Paesi in gara

Il 13 maggio, le due artiste non saliranno sul palco del Teatro Gospel House di Venaria come concorrenti, ma in veste di ospiti: «Si esibiranno insieme per diffondere, a livello mondiale, un messaggio di speranza a favore della pace tra le loro rispettive nazioni, attanagliate da una guerra fratricida. La guerra voluta da Putin ha creato rivalità tra la Russia e l’Ucraina. La musica, soprattutto quella cristiana, si prefigge l’intento di creare armonia tra le due nazioni lanciando un messaggio di pace forte e penetrante». I Paesi in gara che hanno confermato la loro presenza sono, oltre all’Italia, Argentina, Svizzera, Paesi Bassi, Brasile, Inghilterra, Sud Africa, Mauritius, Israele e Repubblica Democratica del Congo. Tra gli ospiti del festival anche Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, membro dell’associazione Atleti di Cristo.