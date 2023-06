Russia, stretta sui trans: primo sì della Duma per il divieto del cambio sesso

La Russia prepara una nuova stretta sui transgender. La Duma ha approvato il 14 giugno in prima lettura un disegno di legge per vietare il cambio di sesso. Impossibile ricorrere a interventi chirurgici a meno di comprovate «anomalie congenite nei bambini», presto elencate in un comunicato ufficiale del governo. Come si legge sul sito ufficiale, ogni trattamento sarà consentito solo a seguito di una attenta valutazione di una commissione dell’istituzione sanitaria nazionale. L’agenzia statale Tass ha inoltre confermato che il Cremlino intende vietare ai cittadini di presentare all’anagrafe modifiche dei documenti personali basati sulla «riassegnazione di genere». Il disegno di legge dovrà ora passare due ulteriori letture alla Duma e una terza al Consiglio federale della camera alta prima della firma di Vladimir Putin.

Stretta sui trans in Russia, la Duma: «Basta con gli pseudo-valori dell’Occidente»

Sostenuta da tutti i 365 deputati presenti al momento della votazione, la legge intende ancora una volta, negli obiettivi del Cremlino, difendere la Russia dalla contaminazione occidentale. Pyotr Tolstoy di Russia Unita, il partito di Putin, ha difeso «l’erezione di una barriera contro la penetrazione di un’ideologia che vada contro la famiglia». Sottolineando la promozione di «pseudo-valori dell’Occidente», il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha riportato alcuni dati negli Usa. «La percentuale di trans negli adolescenti è tre volte superiore di quella negli adulti», ha sottolineato in un comunicato, parlando di «molestie ai bambini». I russi hanno presentato una ricerca secondo cui, negli ultimi cinque anni, gli States abbiano approvato il trattamento ormonale per 2 mila minori fra 13 e 17 anni. «Non vogliamo che accada nel nostro Stato».

Seppur promotrice dei valori tradizionali della Russia, la nuova legge intende porre un freno al crescente fenomeno di cambio sesso fra gli uomini. Il quotidiano economico Kommersant aveva riferito il mese scorso le preoccupazioni della stessa Duma per i troppi interventi volti ad evitare l’arruolamento nell’esercito per la guerra in Ucraina. Il ministro della Giustizia Konstantin Chuichenko aveva riferito di 2700 operazioni nel Paese, gran parte in cliniche private. Fino a oggi in Russia era possibile sottoporsi al cambio di genere con un intervento dal costo fra 30 e 60 mila rubli (330-660 euro). «Tutti i cittadini possono sposarsi legalmente e, Dio non voglia, adottare un figlio», aveva dichiarato seccamente Volodin. Quella in atto è dunque una nuova stretta del Cremlino contro le minoranze sessuali nel Paese. A dicembre, Putin aveva firmato infatti il divieto di promuovere «relazioni non tradizionali» anche tra adulti.