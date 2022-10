Russia Today, conduttore sospeso: chiedeva di uccidere i bambini ucraini

Sospeso il conduttore di Russia Today Anton Krasovsky. L’anchorman dell’emittente statale russa aveva chiesto in diretta televisiva di «annegare e bruciare» i bambini ucraini. Il giornalista, acceso sostenitore di Vladimir Putin, tra le altre cose ritiene che l’Ucraina non debba esistere e che gli oppositori del Cremlino debbano essere fucilati. Immediate le scuse della caporedattrice del canale: «Sono davvero imbarazzata».

Anton Krasovsky, conduttore di Russia Today, nel video in questione (Twitter).

Il fatto risale allo scorso giovedì, quando Anton Krasovsky aveva ospitato in trasmissione lo scrittore russo Sergei Lukyanenko. L’autore de I guardiani della notte aveva raccontato come già negli Anni 80 i bambini ucraini fossero anti-russi. Il giornalista ha quindi suggerito di «gettarli direttamente in un fiume» o «bruciarli». Krasovsky ha poi anche giustificato i numerosi stupri dei soldati di Mosca nei confronti delle donne ucraine. Ha infine concluso il suo intervento sostenendo che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che tutti gli oppositori del Cremlino dovrebbero essere fucilati. Immediata la reazione da parte di Kyiv tramite un post del ministro degli Esteri Kuleba. «Un’aggressiva istigazione al genocidio per cui questa persona sarà processata», ha scritto su Twitter. «Bannate subito RT».

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022