Russia, nuovo test per il missile ipersonico Zircon

Le forze armate russe hanno effettuato un nuovo test del missile ipersonico Zircon. «Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca: «La fregata di testa del Progetto 22350, Ammiraglio della flotta dell’Unione Sovietica Gorshkov, ha sparato un missile da crociera ipersonico Tsirkon contro una posizione di bersaglio marittimo nel Mar Bianco dal Mare di Barents», si legge in una nota del ministero. La testata ha colpito un bersaglio situato a una distanza di circa mille chilometri. La tv russa Zvezda ha spiegato che che la velocità del missile è «così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo». Da parte sua, il Cremlino ha descritto lo Zircon come un missile «inarrestabile», grazie alla «traiettoria variabile» che gli permette di volare senza essere scoperto.

Missile Zircon, primo test a gennaio 2020

La Federazione Russa aveva effettuato un lancio di prova (il primo risale a gennaio 2020) del missile ipersonico Zircon anche a dicembre. In quell’occasione, Vladimir Putin aveva espresso la propria soddisfazione: «Il test è stato eseguito con successo, in modo impeccabile. Questo è un grande evento nella vita del Paese e un passo essenziale per aumentare la sicurezza della Russia, aumentare la sua capacità di difesa», le parole del presidente durante una riunione del Consiglio di Stato.

Missile Zircon, gittata di 1.000 chilometri

Lo Zircon, noto anche come 3M-22 Zircon o 3M-22 Tsirkon, è un missile cruise ipersonico, progettato dalla Russia per neutralizzare unità navali maggiori tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri. Destinato a servire nella sola marina russa, è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare lunghi voli aerodinamici (ha una gittata massima di 1.000 chilometri) manovrando in strati densi dell’atmosfera utilizzando solo la propria potenza di propulsione. Può viaggiare a velocità vicine a Mach 9, ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 chilometri.

Missile Zircon, lancio dal mare di Barents

L’ultimo missile Zircon è stato lanciato dalla Russia dal mare di Barents, ovvero la parte del mar Glaciale Artico localizzata a nord della Norvegia e della stessa Federazione Russa. Il bersaglio si trovava invece nel mar Bianco, che bagna le coste delle regioni di Carelia, Murmansk e di Arcangelo: un mare laterale del mar Glaciale Artico, decisamente vicino alla Finlandia.