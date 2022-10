Russia, il suicidio del rapper che non voleva arruolarsi

Temeva la chiamata alle armi, vista la mobilitazione parziale in corso in Russia. E non voleva finire a uccidere in Ucraina in nome degli ideali di qualcun altro. In questo caso, di Vladimir Putin. E così, il rapper russo 27enne Ivan Petunin, in arte Walkie, si è tolto la vita a Krasnodar. A riportare la notizia è il sito di informazione locale 93.ru, rilanciato da testate nazionali come Kommersant.

Petunin sentiva che stava per arrivare la convocazione da parte dell’esercito, per l’arruolamento nel quadro della mobilitazione parziale dei riservisti ordinata dal presidente Putin. Incapace di reggere tale pressione, ha deciso così di suicidarsi, dopo aver pubblicato un videomessaggio sul suo canale Telegram (successivamente cancellato), in cui spiegava di aver deciso di compiere un passo del genere perché non era pronto a «uccidere per nessun tipo di ideale».

#Russian rapper Ivan Petunin, known as Walkie, committed suicide in order to avoid going to war in #Ukraine. He noted that he has a deferment of #mobilization, but in his opinion, #Russia will soon conscript everyone without exception. pic.twitter.com/dyJBdFaIu9 — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022

Il corpo del rapper 27enne è stato trovato vicino a un edificio di più piani lungo la via Kongressnaya, a Krasnodar. Petunin, che si stava sottoponendo a cure neuropsicologiche, aveva ricevuto una dispensa provvisoria dal servizio militare per motivi di salute. Ma era convinto che la Russia avrebbe coscritto tutti coloro in età militare: d’altra parte, la mobilitazione lanciata da Putin ha raggiunto anche le corsie degli ospedali, con il reclutamento di medici, infermieri e persino malati, compresi i pazienti sieropositivi nonostante il governo li abbia ufficialmente esentati in quanto non idonei al servizio militare.