Russia «Stato terrorista»: chi sono i 4 italiani che hanno votato contro

Per il Parlamento europeo da oggi la Russia è «stato terrorista». Nel corso della mattinata, gli europarlamentari hanno votato la risoluzione con cui Mosca viene riconosciuta come «sponsor del terrorismo». In totale i favorevoli sono stati 494. Gli astenuti sono stati 44, tra cui i deputati del Movimento 5 Stelle che hanno spiegato in una nota che «in Ucraina è il momento di alzare i toni della pace mentre la risoluzione messa ai voti porta nell’opposta direzione». E infine ci sono stati 58 contrari. Tra loro anche 4 italiani. Si tratta di Francesca Donato, Pietro Bartolo, Andrea Cozzolino e Massimiliano Smeriglio.

Francesca Donato, l’eurodeputata No Vax e No Pass

«Risoluzione sulla Russia Stato terrorista approvata. Il mio è uno dei 58 voti contrari. Il Parlamento Europeo ostacola formalmente il percorso di de-escalation pro negoziato voluto dagli USA». A scriverlo è stata la stessa Francesca Donato. L’eurodeputata è celebre per le sue posizioni no vax e no pass, tanto da essersi separata ormai da tempo anche dalla Lega. Appartiene attualmente al gruppo non iscritti e nel giugno scorso ha tentato, senza successo, la scalata alla poltrona di sindaca di Palermo, dove ha ottenuto il 3,15 per cento delle preferenze.

Risoluzione sulla Russia Stato terrorista approvata. Il mio è uno dei 58 voti contrari. Il Parlamento Europeo ostacola formalmente il percorso di de-escalation pro negoziato voluto dagli USA. pic.twitter.com/62ro1e6Ao1 — Francesca Donato (@ladyonorato) November 23, 2022

Pietro Bartolo, il vicepresidente della commissione per le libertà civili

Diversa la posizione di Pietro Bartolo, medico nato a Lampedusa nel 1956 e attualmente all’interno del gruppo S&D, Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, eletto con il Pd. Per 27 anni è stato il medico addetto alle prime visite dei migranti accolti a Lampedusa. Lo ha fatto dal 1992 al 2019, prima di intraprendere l’avventura da eurodeputato. Attualmente è vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, membro titolare della Commissione per la pesca, della Commissione per i bilanci, della Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashreq e membro sostituto della Delegazione per le relazioni con l’Iraq e della Delegazione all’Assemblea paritetica ACP-UE.

Andrea Cozzolino, presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb

Anche il napoletano Andrea Cozzolino è un europarlamentare del gruppo S&D, eletto col Pd. Dal 2005 al 2009 è stato assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività produttive in Campania. Nel 2019 è stato eletto per la terza volta al Parlamento Europeo e attualmente è presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb.

Massimiliano Smeriglio, l’ex vicepresidente della Regione Lazio

Infine il quarto a votare contro la risoluzione è stato Massimiliano Smeriglio. Ex deputato ed ex vicepresidente della Regione Lazio dal 2013 al 2019, è al primo mandato europeo e anche lui fa parte del gruppo S&D ed è del Partito democratico. Scrittore e professore universitario, oltre che politico, Smeriglio è Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo.