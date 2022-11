Così la Russia è stata scomunicata dagli ultra conservatori cristiani

Negli ultimi 10 anni, la Russia si è presentata come baluardo del cristianesimo e dei valori tradizionali: il Cremlino ha utilizzato la fede e lo stretto rapporto con la Chiesa ortodossa per promuovere i propri interessi a livello nazionale, nonché per coltivare legami con movimenti ultra conservatori all’estero. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, però, molto è cambiato.

Il sostegno dei conservatori Usa prima dell’invasione

Diversi alleati della Russia in Occidente si sono infatti schierati contro la guerra e, in particolare, contro il sostegno al conflitto della Chiesa ortodossa. Negli Stati Uniti, Mosca raccoglieva i favori di vari gruppi e figure nelle comunità cristiane conservatrici, che vedevano in Vladimir Putin e nella Chiesa ortodossa russa gli ultimi paladini dei valori cristiani, di fronte al percepito decadimento morale dell’Occidente. Una percezione alimentata dalla propaganda del Cremlino. Nel 2013, quando Putin firmò la legge contro la promozione di «relazioni non tradizionali» tra minori, fu applaudito negli States da molte figure religiose di spicco. Il reverendo evangelista Franklin Graham III elogiò la norma come prova della dedizione della Russia ai valori tradizionali cristiani: la legge Usa “Don’t Say Gay”, approvata lo scorso aprile e che tra le altre cose impedisce o limita le discussioni sull’identità di genere e l’orientamento sessuale nelle classi scolastiche, ricorda quella varata da Putin quasi un decennio fa.

Prima dell’invasione dell’Ucraina, la strategia di strizzare l’occhio all’Occidente conservatore tramite la religione stava dando i suoi frutti. La star televisiva di Fox News Tucker Carlson si era chiesto in diretta perché mai gli americani avrebbero dovuto odiare la Russia. Steve Bannon, ex consigliere di Trump, aveva sostenuto che gli statunitensi avrebbero dovuto elogiare Putin per le sue politiche anti-Lgbt e “anti-woke” (cioè contro il politicamente corretto e l’ortodossia di sinistra). Mentre la situazione al confine ucraino stava precipitando, i leader della Chiesa ortodossa in America avevano attribuito a più riprese le colpe di quanto stava accadendo sia a Kyiv che a Washington. E non a Mosca.

Il cambio di rotta: la condanna dell’attacco all’Ucraina

Come detto, le cose sono cambiate dal 24 febbraio. O ancora prima. Proprio nella settimana che ha portato all’invasione, Franklin Graham tramite Twitter aveva esortato i cristiani a pregare per Putin, in modo che Dio potesse convincerlo a evitare la guerra. Graham si è poi schierato apertamente contro la guerra, sostenendo le sanzioni occidentali contro la Russia. Tramite la sua organizzazione Samaritan’s Purse, inoltre sta operando in Ucraina per fornire aiuti a soldati e civili. Bryan Fischer, ex direttore dell’American Family Association, che in passato aveva difeso le azioni di Putin, ha recentemente elogiato gli ucraini, definendo la loro resistenza una «rivoluzione cristiana». La Chiesa ortodossa in America, la cui autocefalia è riconosciuta dalla Chiesa ortodossa russa, è passata dall’invocare la pace all’accusare direttamente Mosca, sostenendo che «nessun cristiano può rimanere imparziale o tiepido di fronte alla sofferenza o rimanere in silenzio di fronte ai mali che vengono perpetrati». La guida della Orthodox Church in America, il metropolita Tikhon, ha reso esplicite le sue opinioni anti-russe e filo-ucraine affermando in un’intervista che «quando qualcuno tenta di giustificare l’invasione russa dell’Ucraina additando la decadenza occidentale, sta solo dimostrando la propria propria irrilevanza morale».

Le voci di dissenso all’interno della Chiesa ortodossa russa

Anche all’interno della Chiesa russa si sono formate crepe sempre più profonde nel sostegno incondizionato a Mosca. Poco dopo lo scoppio della guerra, ad esempio, più di 150 religiosi ortodossi pubblicarono una lettera aperta chiedendo la fine immediata del conflitto: una presa di posizione inedita, che aveva sfidato il Cremlino e la leadership del patriarca Kirill, il quale ha sempre giustificato le azioni di Putin, visto come uomo della provvidenza, descrivendo la guerra come «una battaglia apocalittica contro il male». La chiesa di Mosca ha fatto cerchio attorno al suo leader, ma non sono mancate le voci “contro”. La retorica della guerra santa contro i degenerati ucraini ha via via isolato la chiesa ortodossa moscovita, allontanando molte diocesi: nel primo mese del conflitto è stato addirittura paventato uno scisma e una destituzione del patriarca. A giugno lo stesso Kirill ha rimosso il suo vice Hilarion che criticando l’attacco all’Ucraina lo aveva accusato di essersi piegato al Cremlino. Metropolita di Volokolamsk, dopo 13 anni da presidente del Dipartimento degli Affari Ecclesiastici Esterni del Patriarcato di Mosca, Hilarion è stato allontanato a Mosca e trasferito in Ungheria: adesso è metropolita di Budapest.

Il Consiglio ecumenico delle Chiese, l’organo principale che si occupa del dialogo fra le differenti Chiese cristiane nel mondo e rappresenta più di 580 milioni di fedeli, ha condannato la Russia, così come «l’uso improprio del linguaggio religioso e dell’autorità per giustificare il conflitto» da parte di Kirill. Il sostegno al Cremlino e alla sua guerra resta però vivo tra molti conservatori religiosi, sia in Russia che negli Stati Uniti, ma oltreoceano i sostenitori tendono a restare in silenzio e lontani dalla politica, pur considerando ancora Putin un paladino della cristianità e l’Ucraina portatrice di pericolose ideologie. Ma non c’è dubbio che ormai in ogni Paese la maggioranza dei fedeli percepisca la politica estera della Russia, così come il sostegno da parte della Chiesa ortodossa russa al Cremlino, in netto contrasto con i propri valori religiosi.