In Russia la spesa per antidepressivi è cresciuta del 70 per cento

Nei primi nove mesi del 2022 la spesa dei cittadini russi per antidepressivi è cresciuta del 70 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. In totale nella Federazione sono stati spesi 5 miliardi di rubli, poco più di 81 milioni di euro.

Antidepressivi, boom di vendite a Mosca e San Pietroburgo

Nel dettaglio le vendite sono aumentate del 48 per cento: da gennaio a settembre sono stati venduti 8,4 milioni di confezioni. Il consumo maggiore si è registrato nella città di Mosca (1,3 mila confezioni ogni 10 mila residenti adulti), a San Pietroburgo (1,2 mila), nella regione della Capitale (976), in Carelia (939) e nella regione di Rostov (909). Nello stesso periodo la produzione interna di farmaci per il trattamento della depressione è aumentata del 24 per cento rispetto al 2021 e le importazioni sono cresciute del 42 per cento.

In crescita anche il consumo di sedativi: +44 per cento rispetto al 2021

Non è aumentato solo il consumo di farmaci antidepressivi. Nei primi nove mesi di quest’anno si è registrato infatti un notevole aumento anche del consumo di sedativi: +44 per cento. Nel periodo preso in esame, i cittadini russi hanno acquistato 108 milioni di confezioni per una spesa di 13,9 miliardi di rubli (quasi 227 milioni di euro, +56 per cento rispetto al 2021). In questo caso i consumi maggiori si sono registrati nella regione di Pskov (14 mila confezioni ogni 10 mila adulti), nella regione di Tver (13 mila), nella regione di Tambov (12,9 mila), nella regione di Lipetsk (12,8 mila) e nella regione di Smolensk (12,7 mila).

Tra le cause, ansia per la guerra, per le sanzioni e la corsa alle scorte

Secondo gli esperti il boom di vendite è da attribuirsi ovviamente alla guerra in Ucraina, all’ansia per le conseguenze delle sanzioni ma anche, soprattutto a marzo, alle scorte fatte nel timore di non trovare più questo tipo di medicinali.

LEGGI ANCHE: A causa della guerra, i funzionari russi hanno aumentato il consumo di alcol