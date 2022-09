Russia, sparatoria in una scuola: 13 morti tra cui 7 bambini

Tredici persone sono morte, tra cui sette bambini, dopo che un uomo armato ha fatto fuoco in una scuola nella città di Izhevsk, nella Russia centrale, poco dopo l’inizio delle lezioni. Il ministero dell’Interno di Mosca ha reso noto che nell’attacco sono inoltre rimaste ferite circa 20 persone. L’aggressore, che indossava una maglia nera con simboli nazisti e un passamontagna, si è tolto la vita subito dopo avere aperto il fuoco.

❗️Warning, violent footage❗️

The first video of a shooter who shot himself in Izhevsk appeared. On his clips was written “Hate”.

The death toll from the school shooting in #Izhevsk rose to 13 people, including 7 children – Investigative Committee of the Russian Federation. pic.twitter.com/T6f4aOTVXC

