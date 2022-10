Russia, sparatoria in un centro di addestramento militare: 11 morti

Undici, tra militari e reclute che si stavano addestrando al tiro in un poligono militare della regione russa di Belgorod sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da due non meglio definiti «terroristi» provenienti da un Paese ex sovietico membro della Comunità degli Stati Indipendenti (anch’esso non precisato). Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, precisando che i due attentatori sono stati abbattuti dal fuoco di risposta.

Oltre agli 11 morti ci sono almeno 15 feriti

Nel comunicato della Difesa russa, riporta l’agenzia Tass, si specifica che «i terroristi hanno aperto il fuoco con armi leggere sul personale dell’unità durante una sessione di addestramento al poligono militare con persone che hanno espresso il desiderio di partecipare all’operazione speciale». I due, probabilmente reclute, hanno dunque sparato con armi automatiche contro i loro commilitoni. Oltre agli 11 morti ci sono almeno 15 feriti, che sono stati ricoverato d’urgenza in ospedale. L’addestramento al poligono nella regione di Belgorod, è funzionale alla mobilitazione parziale annunciata il 21 settembre dal presidente russo Vladimir Putin.

Kyiv: strage dopo una discussione sulla religione

Secondo l’intelligence di Kyiv, la strage sarebbe “nata” da una discussione sulla religione. Lo ha spiegato un consigliere presidenziale, Oleksiy Arestovych, in un’intervista su YouTube: i due aggressori, poi uccisi, sarebbero stati originari del Tagikistan e avrebbero aperto il fuoco contro gli altri, presumibilmente cristiani, dopo una discussione relativa alla fede. L’oblast’ di Belgorod, che si trova al confine tra Federazione Russa e Ucraina, è particolarmente caldo negli ultimi giorni. Dopo i bombardamenti che hanno colpito una centrale elettrica e poi un deposito di carburante, provocando due gravi incendi, oggi «i residenti hanno riferito di 16 esplosioni nell’area dell’aeroporto». Lo ha scritto su Telegram il Centro per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine, come riporta Ukrinform. I media ucraini hanno pubblicato video che mostrano colonne di fumo dopo le esplosioni nella base aerea.