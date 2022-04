Russia, sparatoria in un asilo: un uomo uccide due bambini e una maestra

Una tragedia che ha sconvolto un’intera regione della Russia, quella accaduta poche ore fa a Ulyanovsk. Come riferisce Interfax, un uomo è entrato in un asilo di Ulyanovsk e, secondo quanto ricostruito dall’agenzia di stampa, avrebbe ucciso due bambini e una maestra a colpi di pistola. Poi il killer si sarebbe suicidato con la stessa arma, un fucile da caccia russo.

Tragedia a Ulyanovsk: uccisi due bambini e una maestra d’asilo

In un momento tanto delicato per il Paese, la Russia ora si ritrova a vivere un dramma a Ulyanovsk. L’uomo in questione, secondo Interfax, avrebbe utilizzato un fucile da caccia sovietico a doppia canna IZH-27. Le prime ricostruzioni sottolineano come il killer avesse un regolare porto d’armi per la caccia. Dopo essere entrato nell’asilo «ha sparato e ha ucciso due bambini e una maestra, e si è suicidato», racconta l’agenzia di stampa russa, che cita «una fonte informata». Una notizia confermata anche delle autorità regionali. Il portavoce del governo di Ulyanovsk, infatti, ha dato seguito alla notizia, confermando «sparatoria e la presenza di quattro corpi».

Sconosciute le ragioni del killer

Adesso le autorità regionali stanno indagando sulla vicenda. I media locali stanno aggiornando la situazione direttamente dal posto e, come rivela Gazeta.ru, sarebbe stato ritrovato il corpo di Alexander Doronin. Quest’ultimo risulta essere il proprietario dell’arma che avrebbe sparato, ma non è chiara ancora la dinamica né le ragioni del gesto. La commissione investigativa ha aperto un procedimento penale e sul luogo del delitto ci sarebbero anche esperti forensi.