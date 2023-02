Russia sospesa dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti

La Federazione Internazionale dei Giornalisti (Ifj) ha sospeso con effetto immediato l’Unione russa dei giornalisti (Ruj) dall’organizzazione. La decisione è giunta a seguito di un’indagine sulla condotta del sindacato di Mosca a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Contestata anche la volontà di aprire nuove filiali nei territori occupati, in aperta violazione con i principi della stessa Ifj. Il provvedimento ha ottenuto anche il sostegno della Fnsi, Federazione nazionale della stampa italiana. Probabile un ricorso da parte della Russia, che potrà avanzare la sua richiesta soltanto al prossimo Congresso internazionale dell’organizzazione.

