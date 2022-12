La Russia permette ai soldati di congelare gratis il proprio sperma

Il presidente dell’Unione russa degli avvocati, Igor Trunov, ha annunciato all’agenzia di stampa russa Tass che ai soldati di Mosca sarà permesso di congelare gratuitamente il proprio sperma nelle banche del seme. La notizia è rimbalzata oggi dopo che il ministero della Salute russo ha accolto la richiesta di Trunov di assistenza finanziaria al piano. In pratica, spiega il presidente dell’Unione degli avvocati, «ha concesso la possibilità di un sostegno finanziario dal bilancio federale per la conservazione e lo stoccaggio gratuito di cellule germinali (spermatozoi) per i cittadini mobilitati per partecipare all’operazione militare speciale per il 2022-2024».

Da ottobre è aumentata la richiesta di congelamento

Secondo alcuni rapporti pubblicati dal quotidiano russo Moskovskij Komsomolets, già dallo scorso ottobre si è assistiti a una vera e propria corsa alle banche del seme. Decine di migliaia di soldati si sono recati nelle strutture per congelare il proprio sperma, già dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin relativo alla mobilitazione parziale. Anche la Bbc si è occupata del caso diverse settimane fa, ascoltando la testimonianza del corrispondente russo Steve Rosenberg: «In passato i clienti principali erano le persone con malattie croniche. Ora sono gli uomini sani che congelano il loro sperma, nel caso succeda loro qualcosa, in modo che possano avere la possibilità di diventare comunque padri».

Oltre 300mila riservisti sono stati chiamati in Ucraina

Da allora, il Cremlino ha arruolato oltre 300mila riservisti che sono stati mandati in Ucraina per sostenere quella che ancora oggi viene definitiva da Putin una «operazione militare speciale». Molti sono fuggiti dalla Russia per non essere arruolati e a Mosca si sono vissute un gran numero di proteste, subito sedate dalle autorità. Secondo la nuova legge, le famiglie potranno usare gratuitamente lo sperma dei soldati partiti, a patto che l’assicurazione medica copra i costi. Ma in Russia tiene banco soprattutto il caos derivato dal prezzo della legna, con un aumento vertiginoso che costringe migliaia di famiglie a non utilizzare il riscaldamento.