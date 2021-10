Russia, mandato d’arresto per Liubov Sobol, vicina a Navalny

Le autorità russe hanno spiccato un mandato d’arresto per Liubov Sobol, considerata vicina all’oppositore del Cremlino, Alexei Navalny, attualmente in carcere. In un avviso pubblicato sul proprio sito web, il ministero dell’Interno russo ha indicato che Sobol, 34 anni, è ricercata in relazione a un “caso penale” non meglio precisato.

Chi è Liubov Sobol

Figura in ascesa nell’opposizione russa, Sobol ha partecipato negli ultimi anni a numerose azioni e manifestazioni di Alexei Navalny. Le autorità russe hanno aumentato la pressione sugli alleati dell’oppositore del Cremlino e le loro organizzazioni, che a giugno sono stati dichiarati “estremisti” e messi al bando. Allo stesso tempo, molti esponenti di spicco del movimento di Alexei Navalny hanno lasciato il Paese per paura di essere arrestati. Sobol si aggiunge ad altri due collaboratori di Navalny, Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, nella lista dei ricercati russi, perseguiti in casi che prevedono anche una dura pena detentiva.

Il precedente di Alexei Navalny

Nel febbraio 2021 Alexei Navalny è stato condannato a tre anni e mezzo di prigione, e ha ancora più di due anni ancora da scontare. Detenuto presso una colonia penale di alta sicurezza, Navalny ha iniziato un lungo sciopero della fame alla fine di marzo per protestare contro la mancanza di accesso alle cure mediche. Nel giugno 2021, un tribunale russo ha qualificato gli uffici regionali di Alexei Navalny e la sua Fondazione anti-corruzione come «estremisti», «non ammissibili dalle autorità russe». Per questo motivo Navalny ha vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero

La falsa democrazia di Putin

Oltre ai soliti partiti che compongono la Duma, alle ultime elezioni è sbarcata al Parlamento anche Nuova gente, invenzione degli spin doctor del Cremlino che hanno reclutato l’oligarca Alexey Nechayev e lo hanno pilotato oltre la soglia del 5 per cento, aprendogli, per la prima volta, le porte del parlamento russo.