Scoperte in Russia le cannucce più antiche della storia. O meglio, riscoperte, dato che gli oggetti in questione erano stati trovati nel 1897 a Maykop, nel Caucaso settentrionale. Inizialmente si era pensato a sostegni per un baldacchino o scettri regali, ma un nuovo studio di San Pietroburgo ha ribaltato i precedenti convincimenti. Disponibile sulla rivista Antiquity, la ricerca afferma che i reperti costituiscono «cannucce progettate per sorseggiare una bevanda dopo una fase di filtraggio».

Le antiche cannucce sono lunghe 1 metro e risalgono all’età del bronzo

Nel 1897, il professor Nikolai Veselovsky dell’Università di San Pietroburgo effettuò uno scavo nel Caucaso, ai margini della steppa. Qui vi trovò un tumulo che, per la ricchezza del corredo e le prove di ampi legami culturali con la popolazione della zona, diede il suo nome all’intera cultura dell’età del bronzo, appunto la cultura Maykop. Durante i lavori, assieme a resti umani, gli archeologi rinvennero otto tubi metallici di oro e argento, risalenti al IV millennio aC. Ciascuno è lungo più di un metro, con un foro sulla punta, e alcuni presentano perfino piccoli intarsi raffiguranti un toro dorato o argenteo.

Gli esperti ritennero in un primo momento potesse trattarsi di supporti per un letto a baldacchino usati per un corteo funebre oppure di bastoni della classe agiata. Un nuovo team dell’Università ha però sollevato alcuni dubbi sulla catalogazione, presentando una nuova teoria. Potrebbe trattarsi di cannucce per bere la birra da un vaso unico, con filtri in grado di rimuovere le impurità. «Se confermato, si tratta della più antica prova tangibile di questa pratica», hanno detto i ricercatori in una nota. «L’usanza divenne poi molto comune nel Vicino Oriente durante le feste del III e II millennio a.C.».

Ulteriori prove giungerebbero dall’iconografia dell’epoca

«La posizione dei tubi nella tomba sottolinea sia l’aspetto della festa pur all’interno di un funerario che l’alto rango sociale degli organizzatori», ha affermato Viktor Trifonov, primo autore della ricerca e membro dell’Accademia delle scienze russa. A sostegno della loro ipotesi, i ricercatori hanno trovato prove nelle raffigurazioni su sigilli dell’Iran e dell’Iraq risalenti al V-IV millennio avanti Cristo. In esse, sono visibili persone intente a bere tramite cannucce durante i banchetti. Stesso discorso per l’iconografia del millennio successivo, dove diverse scene immortalano un simposio i cui partecipanti sorseggiano birra da un recipiente comune tramite lunghi tubi.

«Gli otto tubi per bere di Maykop potrebbero quindi rappresentare l’attrezzatura per il banchetto di altrettante persone», hanno scritto gli autori. Come riporta il Guardian, il team ha individuato tracce di amido d’orzo sulla punta di un tubo, anche se ciò non rappresenta una prova esaustiva. I tubi di Maykop non rappresentano un unicum nell’archeologia moderna. Nel cimitero reale di Ur, antica città della Mesopotamia oggi in Iraq, la tomba della regina Puabi ha restituito un oggetto simile risalente a 4500 anni fa. Si tratta di uno stelo di canna avvolto in una lamina d’oro e perforato alla punta, coerente con reperti in uso nella zona nel II millennio a.C.