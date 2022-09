Russia, scontri in Daghestan contro la mobilitazione parziale di Putin

Proseguono le proteste contro la mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin. Mercoledì scorso, il presidente russo ha infatti richiamato alle armi circa 300 mila riservisti per proseguire le operazioni della guerra in Ucraina, scatenando l’ira della popolazione. Fra le aree più critiche sembra esserci il Daghestan, repubblica del Caucaso settentrionale che si affaccia sul Mar Caspio al confine con Georgia e Azerbaijan. Soprattutto nella capitale Makhachkala, come riportano i media locali, la gente è scesa in piazza negli ultimi giorni per dichiarare il proprio dissenso, giungendo spesso allo scontro con le forze dell’ordine, che non hanno risparmiato l’uso di pistole stordenti e manganelli.

Cosa sta succedendo in Daghestan per la mobilitazione di Putin

Come riporta la Bbc, il Daghestan vanta il triste primato per numero di vittime russe nella guerra in Ucraina. Una recente analisi britannica parla di 301 soldati uccisi, circa 10 volte in più di quelli di Mosca, ma è probabile che la cifra sia più alta. Per questo, la popolazione delle principali città è scesa in piazza per manifestare contro la decisione di Vladimir Putin di richiamare 300 mila riservisti. Novaya Gazeta racconta di scontri soprattutto nella capitale Makhachkala, con i cittadini che hanno affrontato la polizia locale e la Guardia nazionale russa. Ovd-Info, osservatore indipendente dei diritti umani russo parla di oltre 100 arresti e si dice preoccupato per «detenzioni molto dure nella regione».

Sui social network intanto circolano diversi video che mostrano come le forze dell’ordine del Daghestan stiano agendo molte volte in modo violento con pistole stordenti e manganelli. In alcuni casi gli agenti hanno sparato diversi colpi in aria per disperdere la folla. Come sottolinea la Bbc, un filmato ritrae la rabbia della gente che insegue un agente in fuga nel tentativo di afferrarlo e farlo cadere. Spazio anche per le urla delle donne, preoccupate per il destino dei loro figli sul fronte. «Non sono venuti da noi, siamo stati noi ad attaccare l’Ucraina», hanno urlato alla polizia. «Perché prendete i nostri bambini? Fermate la guerra». Ovd-Info ha riferito che la gente del posto ha bloccato ieri 25 settembre l’autostrada federale Khasavyurt-Makhachkala nei pressi del villaggio di Endirei. «Le persone sono scese in piazza per proteggere figli, mariti e fratelli», riporta oggi Novaya Gazeta.

LEGGI ANCHE: Russia, il comma secretato che consente di mobilitare 1 milione di uomini

L’annuncio del leader nazionale Melikov e le proteste in Siberia

Intanto il leader del Daghestan Sergey Melikov ha pubblicato un messaggio sul proprio canale Telegram con cui ha ammesso la presenza di errori durante la mobilitazione. «Lo ripeto ancora una volta, la mobilitazione parziale deve avvenire secondo i criteri annunciati dal presidente (Putin, ndr.)». Melikov ha aggiunto che hanno imbracciato le armi studenti, padri di bambini piccoli e persino ragazzi che non avevano mai tenuto un fucile in mano. Il leader del Daghestan ha poi però cercato di mettere in guardia la gente dalla presenza di numerose fake news in rete. Nel post ha infatti parlato di «storie false che i nostri nemici diffondono sapientemente dall’estero».

Le proteste contro la mobilitazione parziale però non interessano solo il Daghestan. Nella città siberiana di Ust-Ilimsk un uomo ha ferito gravemente il comandante militare di un centro di reclutamento dopo che gli era stato ordinato di combattere la guerra in Ucraina. «Il soldato Alexander Yelisev è in terapia intensiva», ha dichiarato ai media locali il governatore della regione Igor Kozbev. «L’uomo che ha sparato è stato immediatamente arrestato e sarà punito». A Yakutsk, nella Siberia orientale, diverse donne hanno invece manifestato in piazza all’urlo di «Siamo per la pace».

LEGGI ANCHE: Russia, più di 1300 arresti nelle proteste anti mobilitazione