Russia, atti di sabotaggio quasi triplicati nel 2023

Il numero di atti di sabotaggio in Russia è più che raddoppiato nel 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segnato dall’invasione dell’Ucraina scattata il 24 febbraio. Lo scrive il sito indipendente Vyorstka: tra gennaio e maggio sono stati segnalati 57 attacchi a ferrovie russe, centri di arruolamento militare, siti energetici e altri obiettivi. Nei primi cinque mesi del 2022 ne erano stati riportati 21. Quasi tre volte in meno. Solo un atto di sabotaggio invece nel 2021.

Maggio è già il mese con più attacchi: 14 quelli segnalati

Il conteggio di Vyorstka include tutti i tentativi di attaccare proprietà statali, indipendentemente dal loro esito. Dal totale sono stati invece esclusi i casi in cui le autorità hanno affermato di aver arrestato sospetti che si preparavano a compiere attacchi e quelli in cui gli autori sono stati indotti da truffatori a commettere sabotaggi. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, sono stati segnalati regolarmente esplosioni nei depositi di munizioni, attacchi incendiari ai centri di arruolamento militare e danni causati ai binari ferroviari: quasi due terzi dei sabotaggi, evidenzia Vyorstka, hanno avuto come obiettivo proprio questi ultimi. Almeno 26 oblast’ russe hanno subito almeno un attacco di questo tipo: in testa con la regione di Mosca con nove sabotaggi. Che si sono verificati anche in Crimea, annessa unilateralmente dalla Russia tramite referendum nel 2014. Maggio il mese che ha visto il maggior numero di atti di sabotaggio, 14. E siamo ancora a metà. Con 12 ciascuno seguono gennaio, febbraio e aprile. “Tranquillo” marzo, con 7 attacchi.

Putin ha inasprito le pene per gli autori di atti di questo tipo

Da quando ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, il Cremlino ha represso duramente il dissenso contro la guerra, con un numero crescente di multe e pene detentive per atti innocui come i commenti sui social. A dicembre, il presidente Vladimir Putin ha inasprito le pene per atti di sabotaggio, per i quali adesso gli autori rischiano l’ergastolo. Ma le azioni di questo tipo non sono fermate, anzi: poco tempo fa Aleksandr Bortnikov, capo del servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha accusato l’Ucraina e l’Occidente di reclutare giovani russi per organizzare attacchi armati nel loro Paese d’origine.