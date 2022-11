Russia, come Kherson ha cambiato la percezione della guerra

La ritirata da Kherson, venduta dalla propaganda del Cremlino come “male necessario”, è stata vissuta dalle élite russe come una sconfitta vera e propria. Il senso di sfiducia è racchiuso nell’ammissione di un uomo d’affari vicino alla cerchia ristretta di Vladimir Putin. «Abbiamo perso la vera guerra», ha confessato a Meduza. «Le persone iniziano a pensare a come continuare a vivere, a cosa vorrebbero fare in futuro. Da una parte si risveglieranno sentimenti revanscisti, dall’altro, ci sarà una richiesta di normalizzazione e stabilizzazione». Nell’Amministrazione presidenziale le valutazioni sono appena più ottimistiche. Il Cremlino spera ancora che l’Occidente scaricherà l’Ucraina a causa del caro energia. E che a Kyiv ci sia un cambio di guardia con le dimissioni di Volodymyr Zelensky, un’aspettativa che però non si poggia su basi concrete. C’è infine chi confida ancora nell’esercito: tra qualche mese la mobilitazione e l’addestramento dovrebbero dare i loro frutti, invertendo l’andamento del conflitto.

Una spallata a Putin per ora è impensabile

Anche tra le fila di Russia Unita, il partito di Putin, l’umore non è dei migliori. Ciò che è accaduto a Kherson, spiega una fonte a Meduza, «è percepito come una vergogna, una conseguenza di un pasticcio». Se fino a poche settimane fa la guerra tra i fedelissimi del Cremlino accendeva l’orgoglio, ora la sensazione è che il conflitto sia combattuto dall’alto, con decisioni che molti non capiscono: «È lassù che stanno combattendo, anche senza successo», si ammette. Ma è ai piani bassi della piramide del potere che si sentono le conseguenze. A mancare sono soprattutto le informazioni: anche chi è vicino al governo si deve informare dai media occidentali o ucraini. Tra gli alti papaveri, chi non ha mai sposato la causa bellica, il cosiddetto partito del silenzio – al quale sono iscritti tra gli altri il primo ministro Mikhail Mishustin e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin – continua a eseguire coscienziosamente le istruzioni senza perdersi in commenti sull’andamento dei combattimenti. Nonostante l’insoddisfazione generale e lo spettro della recessione, nessuno al momento proverà a dare la spallata a Putin. L’unica speranza è che tutto finisca nel minor tempo possibile.

Se le élite hanno perso la fiducia, la ritirata non ha inciso sull’opinione pubblica

Al momento l’ipotesi di negoziati è lontana. E non solo perché l’Ucraina, nonostante le pressioni degli alleati, non pare volersi accomodare a un tavolo. Prima di aprire qualsiasi spiraglio, la Russia proverà a cambiare strategia e tattica. Anche perché, come spiegano le fonti a Meduza, se le élite hanno perso la fiducia, la maggior parte della popolazione resta schierata col Cremlino. La ritirata infatti non ha avuto pressoché alcun effetto sulla percezione del conflitto. L’annessione di Kherson, relativamente recente, non era stata ancora metabolizzata. Dunque i cittadini accettano di fatto la versione ufficiale del ritiro dalla regione. I dati del sondaggio realizzato a Mosca tra l’11 e il 12 novembre – dunque all’indomani della ritirata – da Russia Field lo dimostrano. La decisione di abbandonare la regione è sostenuta dal 49 per cento degli intervistati contro un 22 per cento contrario. Quasi un terzo, il 28 per cento, non ha saputo rispondere. Il 61 per cento degli intervistati si fida ancora del comando dell’esercito. Cala, ma solo leggermente, la percentuale di chi pensa che l’operazione speciale stia procedendo bene: lo pensa il 48 per cento degli intervistati (3 punti in meno rispetto alla settimana precedente), mentre il 32 per cento la considera infruttuosa (2 punti in più) e il 20 per cento difficoltosa.

Persino Dugin si era scagliato contro Putin, salvo poi aggiustare il tiro

L’aria però è cambiata. Lo dimostra l’uscita di Aleksandr Dugin, l’ideologo di Putin, che dopo la ritirata di Kherson su Telegram era sembrato scagliarsi direttamente contro lo zar invocandone addirittura la rimozione, salvo poi cancellare il post e procedere a una smentita. In un’autocrazia, aveva tuonato, «diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti», «pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento». «Niente contro Surovikin», il capo delle operazioni militari in Ucraina. «Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi-sapete-chi». Al sovrano, continuava Dugin, «viene dato potere assoluto per salvarci tutti in un momento critico. Se per farlo si circonda di schifezze o sputa sulla giustizia sociale, è spiacevole, ma è giustificato per salvarci». Ma «se non ci salva, il suo destino è quello del Re della pioggia», ossia essere ucciso, aggiunge Dugin, citando un saggio dell’antropologo e storico delle religioni James Frazer. Poco dopo aveva cancellato il post-fatwa e corretto il tiro: «Nessuno ha voltato le spalle a Putin», ha chiarito, «io e tutti i patrioti russi lo sosteniamo incondizionatamente. Il dolore per la perdita di Kherson è una cosa; l’atteggiamento nei confronti del Comandante in capo è un altro. Siamo fedeli a Putin e sosteniamo l’operazione militare speciale e la Russia fino alla fine».

Anche nella tv controllata da Gazprom si mette in discussione lo zar

Sarà così, ma anche nell’informazione di Stato la narrativa ufficiale del Cremlino comincia a scricchiolare. Sulla tv russa Ntv, contrallata da Gazprom, il capo del Consiglio di esperti del Fondo per lo sviluppo strategico della Russia, Igor Shatrov, durante il talk show Mesto Vstrechi (Punto di incontro) ha messo in dubbio la preparazione militare russa. «Non eravamo pronti per la guerra che abbiamo iniziato», ha ammesso il falco, mettendo in discussione la strategia del Cremlino. Anche l’analista politico Viktor Olevich ha riconosciuto che il ritiro russo da Kherson è stata un sconfitta: «Dobbiamo essere realistici», ha detto. «In otto mesi e mezzo, la Russia è stata in grado di prendere un centro regionale senza combattere e alla fine ha dovuto lasciarlo. Se guardiamo agli obiettivi fissati dal presidente il 24 febbraio scorso, raggiungerli oggi è improbabile. Sarebbe bene lavorare sulla base di previsioni realistiche».

