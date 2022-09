Non solo quelli di Putin, storia dei referendum farlocchi

La sequenza è ormai chiara: invasione, legittimazione (popolare), annessione. È lo schema che la Russia di Vladimir Putin aveva già utilizzato nel 2014 per la Crimea, e che oggi vuole ripetere con i territori ucraini occupati, sostenendo dei referendum popolari per l’annessione dei territori di Kherson, di Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. Con i referendum, il cui risultato appare scontato, Mosca potrà così riconoscere come Stati indipendenti, dopo Donetsk e Lugansk, anche gli altri due, potendo così sottoporle alla dottrina militare russa. Ma se nel caso della Crimea la Russia non incontrò praticamente resistenza (i militari ucraini cedettero immediatamente, e l’Europa e gli Usa di Barack Obama sembrarono voltarsi dall’altra parte) e il referendum passò con una percentuale favorevole di oltre il 97 per cento, questa volta la resistenza sembra promettere ben altro spessore. Le dichiarazioni tutt’altro che concilianti del presidente Volodymyr Zelensky e del ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba non lasciano presagire nulla di tranquillo, con lo spettro, persino, di un possibile ricorso alle armi atomiche tattiche da parte dei russi.

Corsi e ricorsi: proprio l’Ucraina sancì così l’indipendenza nel 1991

L’iniziativa russa sembra quasi una sorta di contrappasso, considerato che proprio l’Ucraina, nel 1991, dopo aver proclamato l’indipendenza, sancì la sua definitiva uscita dall’orbita sovietica con un referendum/plebiscito che ottenne quasi il 93 per cento di voti favorevoli. Il referendum ucraino seguiva peraltro quello russo sull’Unione Sovietica riformata (in sostanza una federazione di repubbliche indipendenti con un comune presidente oltre a funzioni di rilievo, per esempio quelle militari, centralizzate) votato, nel marzo 1991, da oltre il 76 per cento, nonostante il boicottaggio dei Paesi baltici, dell’Armenia, della Georgia e della Moldavia). Non solo: dopo il referendum, l’Ucraina promosse un incontro con la Russia e la Bielorussia a Belavezha (cittadina bielorussa) nel corso del quale viene firmato il trattato appunto di Belavezha – conosciuto anche come Trattato di Minsk – con il quale veniva istituita la Comunità degli Stati indipendenti e, con essa, de facto, la fine dell’Urss.

L’annessione dell’Austria da parte di Hitler: 99,7 per cento di consensi

E quando si parla di referendum farlocchi, la memoria corre immediatamente a quello promosso nel 1938 dalla Germania hitleriana per l’annessione dell’Austria, con il quale Adolf Hitler voleva suggellare, a posteriori, l’unione dell’Austria con la Germania realizzata de facto tra il 12 e il 13 marzo, quando il Reich aveva proclamato – peraltro in spregio a ogni convenzione e a ogni dettato diplomatico – l’annessione (Anschluss) della nazione austriaca, invadendo il Paese che diventava, a tutti gli effetti, una provincia tedesca. Per settimane, i cittadini dell’Austria si ritrovarono le loro città letteralmente tappezzate di bandiere, striscioni, manifesti con al centro il simbolo della svastica. Ovunque: sui tram, sui muri, sulle vetrine dei negozi, sui pali della luce. Solo a Vienna furono affissi, nei diversi luoghi pubblici, 200 mila ritratti di Adolf Hitler. In quegli stessi giorni, radio e giornali davano vita a una martellante campagna che recitava: «Il 10 aprile il tuo sì al Führer» e molti gerarchi nazisti – compresi lo stesso Hitler, Goebbels, Göring e Hess – fecero la loro apparizione in diverse città austriache per sostenere la propaganda tedesca. Il voto (a cui non furono ammessi circa 200 mila ebrei, circa 180 mila persone «di sangue misto» e tutti quelli che erano già stati incarcerati per motivi politici o razziali, per un totale di circa l’8 per cento dell’intero corpo elettorale austriaco) ebbe esito scontato: il «sì» vinse con il 99,7 per cento. Da quel momento l’Austria cessava ufficialmente di esistere come Stato sovrano, acquisendo il nome – ancorché ufficioso – di Ostmark.

Referendum monarchici: i casi di Grecia e Romania

La storia registra poi anche referendum per cosi dire pro-monarchia. È il caso di quello greco del 1935, indetto per il ripristino della monarchia. Viziata da brogli e intimidazioni, la consultazione tenutasi a novembre (una prima era stata indetta a giugno, con esito negativo) ottenne un esito schiacciante, con il 95 per cento dei sì. Giorgio II rientrò ad Atene il 25 novembre, e, dopo aver provato con alcuni primi ministri, nominò finalmente il generale Joannis Metaxas (autore, nel 1923 di un fallito golpe per restaurare la monarchia) che instaurerà un regime di stampo fascista fino all’anno della sua morte (1941). Anche re Carol di Romania, nel 1938, aveva indetto un referendum popolare, ma questa volta per confermare una nuova Costituzione che, di fatto, consentiva la creazione di una dittatura monarchica e la conseguente esautorazione del parlamento. Tra l’altro, la dittatura di Carol portò anche allo scioglimento della Guardia di Ferro, movimento di estrema destra filo-nazista guidato dal popolarissimo capitano Corneliu Zelea Codreanu, ancora oggi icona della destra radicale di mezzo mondo.

Non sempre andò bene per i promotori: che smacco per Rolf Henne

La storia registra anche qualche fallimento. Per esempio quello velleitario indetto, in Svizzera, nel 1935 da Rolf Henne, lontano parente di Carl Jung, convinto sostenitore del nazionalismo di matrice tedesco-austriaca e fondatore, nel 1928 del Nationale Front di ispirazione nazionalsocialista. La consultazione avvenne su un emendamento costituzionale che aveva lo scopo di ridisegnare il sistema di governo su basi nazionaliste, razziste e autoritarie, ma subì una sonora bocciatura popolare. Andò male anche Gustav Simon, incaricato per conto del Reich della germanizzazione del Lussemburgo dopo l’invasione tedesca. Sotto la sua amministrazione civile, la Costituzione e la legislazione lussemburghesi furono sostituite da quelle tedesche, fu proibito l’uso della lingua francese in favore del tedesco, che divenne la lingua ufficiale, e il franco francese, fino ad allora moneta ufficiale, venne sostituito dal Reichsmark. Simon volle, per così dire, forzare la mano, promuovendo un referendum tra i cittadini, referendum che, nelle sue aspettative, avrebbe dovuto sancire un plebiscito in favore della politica di annessione tedesca. Ma la consultazione, tenutasi il 10 ottobre 1941, diede un risultato inaspettato, con il 97 per cento della popolazione che scelse l’indipendenza. Gustav Simon subì un’indubbia umiliazione, a cui reagì con una campagna di terribili violenze che non risparmiò nessuno, ma rivolta soprattutto contro il clero cattolico, dato che Simon imputava proprio all’ostruzionismo della Chiesa cattolica l’esito del referendum.