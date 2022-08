Ue, il piano di Francia e Germania contro la propaganda di Putin in Russia

Nuove misure per contrastare la propaganda interna di Vladimir Putin in Russia. È la richiesta di Francia e Germania all’Unione europea. Come riporta Bloomberg, in un documento non ufficiale (un non-paper redatto da esperti tecnici per discussioni a porte chiuse) dal titolo “Difendere l’ordine internazionale in un’era di rivalità sistemica: relazioni Ue-Russia”, Parigi e Berlino sollecitano Bruxelles a cercare «modi creativi» per sostenere la diffusione di notizie indipendenti nella Federazione. I due Paesi chiedono anche l’apertura di canali di comunicazione con il Cremlino pur non abbandonando la linea dura delle sanzioni contro funzionari russi e confermando il sostegno economico e militare all’Ucraina.

Francia e Germania chiedono cautela nel blocco dei visti ai turisti russi

Il non paper, consultato da Bloomberg, è stato distribuito ai rappresentanti degli Stati membri alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri a Praga del 30 e 31 agosto dove verrà discusso il divieto di visto in Ue per i turisti russi. Se Polonia, Finlandia, Paesi Baltici e Repubblica ceca spingono per sospendere l’accordo siglato con Mosca nel 2007, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato a una maggiore cautela. Una prudenza ribadita anche nel documento franco-tedesco per «evitare di alimentare la narrativa russa e l’allontanamento delle nuove generazioni». Parigi e Berlino chiedono inoltre di «mantenere aperti alcuni canali di comunicazione con la Russia» per garantire un «minimo di cooperazione» in aree di interesse prioritario, come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o un accordo nucleare con l’Iran.

Misure contro la censura di internet e corsi di alfabetizzazione mediatica

Il paper franco-tedesco insiste sul «potere di trasformazione che hanno i sistemi democratici» e chiede cautela nel blocco dei visti Il piano per contrastare la propaganda interna potrebbe includere anche l’uso di «misure tecniche contro la censura russa» in Internet oltre a fornire contenuti in lingua russa per le comunità all’estero. Inoltre sono previsti corsi di “alfabetizzazione mediatica” in russo che potrebbero essere diffusi da video blogger su YouTube, Facebook, TikTok, canali Telegram e Vkontakte.