Russia, assunto il turno di presidenza nel Consiglio di Sicurezza Onu

La Russia ha assunto oggi la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che avrà per un mese. La Federazione Russa, che è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio Onu (insieme a Usa, Regno Unito, Cina e Francia), con diritto di veto, rileva l’incarico dal Mozambico. Il cambio alla presidenza sta comprensibilmente creando diversi malumori nella della comunità internazionale.

Il Cremlino ha detto ieri che intende «esercitare tutti i suoi diritti» nel ruolo che la Russia ha ricoperto l’ultima volta nel febbraio del 2022, proprio quando ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a «comportarsi in modo professionale», sottolineando che non ci sono modi per poter impedire a Mosca di assumere la presidenza. «La presidenza russa nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è un duro promemoria del fatto che qualcosa non va nel modo in cui funziona l’architettura della sicurezza internazionale. Uno Stato che rovina sistematicamente la pace e la sicurezza internazionale presiederà l’organismo incaricato di mantenerle», ha twittato il ministro degli Esteri ucraino Dymytro Kuleba.

Russian presidency in the UNSC is a stark reminder that something is wrong with the way international security architecture is functioning. A state that systemically ruins international peace and security will be presiding over the body tasked with maintaining them @United24media pic.twitter.com/7x4qPttzI3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023