Russia, giallo sulle sorti del portiere di hockey Fedotov: potrebbe essere stato trasferito a Severomorsk

Venerdì sera il portiere di hockey su ghiaccio Ivan Fedotov è stato arrestato dalla polizia russa, con l’accusa di aver tentato di evadere il servizio militare. Di essere un disertore, in pratica: il giocatore, che ha disputato l’ultima stagione nel CSKA Mosca e che ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, il 7 maggio aveva firmato un contratto con i Philadelphia Flyers, franchigia della NHL, e aveva intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti, per proseguire la sua carriera nella lega più importante al mondo. E invece, due giorni fa, è finito in manette all’uscita del palaghiaccio di San Pietroburgo.

Fedotov, le dichiarazioni del suo legale

«Non si sente molto bene, riferisce che gli è stata fatta una specie di iniezione, che non conosce, gli è stato detto che gli è stata prescritta da un medico: non ha un bell’aspetto», ha dichiarato il suo avvocato, Alexey Ponomarev. «In questo momento non possiamo dire esattamente come stanno le cose. Era in ospedale ma per qualche motivo non era elencato come altri pazienti. Né io né i genitori siamo stati autorizzati a vederlo e recentemente, agenti di polizia militare sono entrati in ospedale». Appena dopo l’arresto, Fedotov è stato portato in ospedale a causa del peggioramento di una gastrite.

Fedotov potrebbe essere trasferito a Severomorsk

Alla domanda su un possibile trasferimento di Fedotov a Severomorsk, Ponomarev ha risposto di non essere in possesso di informazioni esatte. Base operativa della Flotta del Nord della Voenno-morskoj flot, Severomorsk si trova nella penisola di Kola, a 25 chilometri dalla città artica di Murmansk. È una città ZATO: l’acronimo sta per “formazioni amministrativo-territoriali chiuse” e indica città costruite in pochissimo tempo per scopi militari, fin dai tempi dell’Urss, spesso intorno a siti per la ricerca o lo sviluppo di armamenti nucleari. Durante il periodo dell’Unione Sovietica, centri di questo tipo non erano nemmeno presenti sulle mappe: oggi il governo di Mosca ne riconosce una quarantina, ma si pensa che ce ne siano molte di più.