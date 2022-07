Russia, addio patatine negli ex McDonald’s

Hamburger e patatine, addio. Almeno in Russia, dove gli 850 ex fast food di McDonald’s riaperti con il marchio Vkusno i Tochka (Delizioso e basta) dopo essere stati rilevati dall’oligarca Alexander Govor, sono alle prese con una pesante carenza di patate a causa degli scarsi raccolti e delle sanzioni occidentali dovute all‘invasione dell’Ucraina. Lo ha reso noto il quotidiano economico Rbc.

Le patatine fritte sono state tolte dai menù

Le french fries al momento sono state tolte dai menù ma il gruppo spera che possano tornare in autunno, con il nuovo raccolto. Tra l’altro McCain, il più grande produttore mondiale di patatine fritte, lo scorso marzo aveva non solo annunciato lo stop al progetto di uno stabilimento in Russia ma aveva sospeso tutte le spedizioni verso la Federazione.

La nuova apertura e le polemiche sul nome

Il primo ristorante McDonald’s in Russia venne inaugurato il 31 gennaio 1990 e fu salutato come l’apertura al mondo occidentale. Solo in quel giorno il punto vendita di Mosca registrò oltre 30 mila clienti. Da allora il gigante del fast food ha moltiplicato i locali nella Federazione Russa, arrivando a 850. Govor, imprenditore con affari in diversi rami, dai ristoranti agli hotel fino alle raffinerie e all’assistenza medica avanzata, era concessionario dell’azienda americana dal 2015 e ne gestiva già 25 in Siberia. Il nuovo menù autarchico offerto dal marchio russo prevede ancora il doppio cheesburger, gelati e dessert, ma senza il prefisso Mac. Quindi niente McFlurry, Big Mac o Mac Chicken, mentre i prezzi sono aumentati leggermente a causa dell’inflazione. Il primo punto vendita Vkusno i Tochka, inaugurato in piazza Pushkin a Mosca lo scorso 12 giugno, aveva però scatenato una polemica. Nel mirino il nome scelto dalla società troppo simile a Yeda i tochka (Cibo e basta), una catena di ristorazione pubblica. L’azienda si era detta pronta ad andare in tribunale perché «a causa del nome della nuova catena, l’attività sarà considerata un derivato, un’imitazione», aveva dichiarato all’agenzia Interfax il proprietario Sergei Pankratov.