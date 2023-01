Russia, la foto del sistema antiaereo installato vicino alla residenza di Putin

Un sistema di difesa antiaereo Pantsir è stato installato a soli sei chilometri da Dolgiye Borody, residenza ufficiale di Vladimir Putin a Valdai, città nella regione russa di Novgorod. Lo riportato Agentstvo, media indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo, contattato da un residente della zona che ha anche fornito una foto del presunto nuovo sistema di difesa, apparso in realtà diverse settimane fa. Altri residenti hanno confermato l’informazione. Una seconda persona ha affermato che almeno tre soldati sono sempre di stanza nel sito.

Air defense systems were installed near #Putin‘s residence The air defense system “Pantzir-S1” was installed in the village of Yascherovo in the #Novgorod region, six kilometers from Putin’s residence in Valdai. This was reported by the media outlet “Agentstvo”. pic.twitter.com/Te27lDEj5Z — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2023

Che cosa sono i sistema di difesa antiaereo Pantsir

Sviluppati a partire dal 2K22 Tunguska, i Pantsir-S (nome in codice NATO: SA-22 Greyhound) è un tipo di sistemi missilistici da difesa aerea e di artiglieria contraerea a corto raggio di fabbricazione russa, sviluppato e prodotto dal KBP Instrument Design Bureau di Tula ed entrato in servizio attivo nel 2012 presso l’esercito della Federazione Russa. Il sistema Pantsir-S si compone, di base, di una piattaforma mobile, ruotata o cingolata, equipaggiata da due cannoni anti-aerei automatici e 12 missili terra-aria a guida ottica o radar.

La residenza sul lago, pensata per Stalin e amata da Eltsin

Quella di Valdai, nota come Dolgiye Borody o Uzhyn, è una residenza ufficiale dello “zar”. Immerso nel verde, l’edificio fu inizialmente progettato come dacia di Stalin, ma fu presto ritenuto troppo pericoloso, in quanto situato su una la piccola penisola sul lago Valdai, circondato da foreste e con una sola via di fuga verso l’entroterra. Ampliata più volte, la residenza fu ultimata solo negli Anni 80: il primo presidente della Russia, Boris Eltsin la frequentava spesso per dedicarsi alla pesca, una delle sue passioni.

Pantsir systems being placed, one in a high-rise in central Moscow and one in the country’s Ministry of Defence. pic.twitter.com/E8L2iKh12N — Damage Control (@WarInUkraineYet) January 19, 2023

I sistemi di artiglieria apparsi sui tetti di Mosca

Nei giorni scorsi sistemi di artiglieria sono stati installati nel centro di Mosca, ad esempio sul tetto del ministero della Difesa, dove foto e video messi in rete hanno mostrato la presenza di un Pantsir-S1. In un parco a nord della capitale russa e in una base per test, sempre nei pressi di Mosca, sono state invece avvistate batterie di S-400, sistema d’arma antiaereo a lungo raggio di nuova generazione entrato in servizio limitato nelle forze armate russe a partire dal 2007. Secondo gli analisti il Cremlino si starebbe cautelando in caso di potenziale, sebbene improbabile, attacco diretto alla capitale della Federazione Russa.