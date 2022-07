Russia, trasferita in ospedale psichiatrico la giornalista che aveva raccontato l’attacco al teatro di Mariupol

La giornalista di RusNews Maria Ponomarenko, che il 23 aprile era stata arrestata a San Pietroburgo, «è stata trasferita dal centro di detenzione preventiva di Barnaul a un ospedale psichiatrico», che si trova nel circondario federale della Siberia. Lo ha comunicato la testata per cui lavora (o ormai lavorava) la cronista, attraverso il suo canale Telegram. «In questo momento la nostra collega si trova nell’Ospedale Psichiatrico Clinico Regionale dell’Altaj, situato a Barnaul in via Suvorova, 13».

Ponomarenko è in attesa del processo: rischia più di dieci anni di carcere

Ponomarenko, che vive e lavora a Barnaul, nella regione dell’Altai, è stata trasferita da San Pietroburgo a alla sua città alla fine del mese scorso. Si trova in stato di detenzione con l’accusa di aver diffuso pubblicamente false informazioni, sul suo canale Telegram, riguardanti azioni delle forze armate russe. In base all’articolo del codice penale modificato subito dopo l’invasione dell’Ucraina, chi diffonde notizie sull’esercito di Mosca ritenute false rischia fino a 15 anni di carcere.

Ponomarenko, incarcerata per aver raccontato l’attacco al teatro di Mariupol

L’avvocato di Maria Ponomarenko ha riferito che la giornalista era stata trasferita al nosocomio per una visita psichiatrica ospedaliera. E invece, a quanto pare, Ponomarenko trascorrerà un periodo di 28 giorni nell’ospedale psichiatrico. La cronista era stata arrestata per aver raccontato su RusNews l’attacco aereo da parte delle truppe russe al teatro Drama di Mariupol, diventato uno sei simboli della guerra in Ucraina. Prima di essere arrestata, la giornalista aveva coperto le proteste contro il conflitto a San Pietroburgo e a Novosibirsk. E proprio un’attivista della città siberiana, Yana Drobnokhod, si è recata in ospedale per visitare Ponomarenko: «Siamo andati a trovarla oggi. Sono vietate lettere, incontri con i parenti. Ma le sarà possibile incontrare un avvocato», ha detto a RusNews.