In Russia gli omicidi sono cresciuti per la prima volta in 20 anni

In Russia, per la prima volta in 20 anni, il numero di omicidi e tentati omicidi è cresciuto. Alcuni analisti, come riporta il quotidiano economico Kommersant citando un report dell’ordine degli avvocati Travmpunkt, ritengono che l’incremento in parte collegato all‘invasione dell’Ucraina.

Nel 2022 gli omicidi in Russia sarebbero cresciuti del 4 per cento

Negli ultimi due decenni nella Federazione si era registrato un costante calo di questo genere di reati, passando dai 32.265 del 2002 ai 7.332 del 2021. Nel 2022 il cambio di tendenza. Come ha confermato l’associazione Travmpunkt nel dossier intitolato Modelli nella crescita della violenza nei Paesi coinvolti in conflitti armati redatto da legali esperti nella protezione delle vittime dei crimini violenti, lo scorso anno gli omicidi e i tentati omicidi registrati dall’ufficio del procuratore generale russo, cioè denunciati, sono cresciuti del 4 per cento. Dati che contrastano con quelli diffusi dal rapporto pubblicato dal ministero dell’Interno la scorsa settimana secondo cui i crimini denunciati in Russia sarebbero diminuiti nel 2022 dell’1,9 per cento, percentuale che sale al 4,1 per cento nel caso di crimini violenti.

Tra i fattori dell’incremento l’aumento di consumo di alcol e il disturbo da stress post-traumatico

Secondo Travmpunkt l’aumento degli omicidi, così come degli episodi di violenza domestica e delle forze dell’ordine, sarebbe riconducibile direttamente e indirettamente a fattori legati alla guerra in corso come l’aumento del consumo di alcol tra la popolazione e il disturbo da stress post-traumatico tra i soldati. Non a caso, il report mostra come l’aumento maggiore del numero di omicidi interessi soprattutto le regioni russe che confinano con l’Ucraina, come Belgorod e Kursk.

I dubbi: serve una ricerca sociologica su larga scala per stabilire un nesso causale con la guerra in Ucraina

Le conclusioni del rapporto sono state messe in dubbio da alcuni legali che sostengono come solo una ricerca sociologica su larga scala potrebbe stabilire un rapporto causale tra guerra in Ucraina e incremento degli omicidi in Russia. «Se c’è un aumento della criminalità, significa che ci sono prerequisiti sociali, ma non possiamo dire quali siano in questo momento», ha spiegato a Kommersant l’avvocato ed ex investigatore Igor Markelov.